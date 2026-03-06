  1. В Украине

В Силах обороны запустили цифровую систему управления дронами Mission Control

13:28, 6 марта 2026
Платформа позволяет командирам отслеживать миссии в реальном времени.
В Силах обороны запустили цифровую систему управления дронами Mission Control
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске Mission Control — единой цифровой системы управления дроновыми операциями в экосистеме DELTA. Теперь каждый экипаж вносит в систему тип беспилотного летательного аппарата, точку запуска, маршрут и задачу.

«Мы убираем бумажную армию и переходим к автоматически сформированным отчетам. Командиры получают полную картину миссий в режиме реального времени — без ручных сводок и бюрократии. Больше не нужны «знаменитые» бумажные отчеты 5.31 и 5.32 — все данные теперь в единой удобной цифровой системе», — отметил Федоров.

За время работы системы уже сформировано более 150 000 цифровых отчетов.

Для фронта это означает:

  • отказ от бумажных форм и упрощение отчетности;
  • оперативный трекинг средств БПС в реальном времени;
  • усиленную координацию с РЭБ и ПВО;
  • системный анализ эффективности применения;
  • управленческие решения по закупкам на основе точных данных.

Следующим шагом в Силах обороны станет запуск цифровой отчетности для артиллерии.

