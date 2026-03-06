В Силах оборони запустили цифрову систему управління дронами Mission Control
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск Mission Control — єдиної цифрової системи управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Тепер кожен екіпаж вносить у систему тип безпілотного літального апарата, точку запуску, маршрут та завдання.
«Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні «знамениті» паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі», — зазначив Федоров.
За час роботи системи вже сформовано понад 150 000 цифрових звітів.
Для фронту це означає:
- відмову від паперових форм і спрощення звітності;
- оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
- посилену координацію з РЕБ і ППО;
- системний аналіз ефективності застосування;
- управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.
Наступним кроком у Силах оборони стане запуск цифрової звітності для артилерії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.