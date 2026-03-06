  1. В Україні

В Силах оборони запустили цифрову систему управління дронами Mission Control

13:28, 6 березня 2026
Платформа дозволяє командирам відстежувати місії в реальному часі.
В Силах оборони запустили цифрову систему управління дронами Mission Control
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск Mission Control — єдиної цифрової системи управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Тепер кожен екіпаж вносить у систему тип безпілотного літального апарата, точку запуску, маршрут та завдання.

«Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні «знамениті» паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі», — зазначив Федоров.

За час роботи системи вже сформовано понад 150 000 цифрових звітів.

Для фронту це означає:

  • відмову від паперових форм і спрощення звітності;
  • оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;
  • посилену координацію з РЕБ і ППО;
  • системний аналіз ефективності застосування;
  • управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

Наступним кроком у Силах оборони стане запуск цифрової звітності для артилерії.

Стрічка новин

