В Силах оборони запустили цифрову систему управління дронами Mission Control

Платформа дозволяє командирам відстежувати місії в реальному часі.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск Mission Control — єдиної цифрової системи управління дроновими операціями в екосистемі DELTA. Тепер кожен екіпаж вносить у систему тип безпілотного літального апарата, точку запуску, маршрут та завдання.

«Ми прибираємо паперову армію й переходимо до автоматично сформованих звітів. Командири отримують повну картину місій у режимі реального часу — без ручних зведень і бюрократії. Більше не потрібні «знамениті» паперові звіти 5.31 і 5.32 — усі дані тепер у єдиній зручній цифровій системі», — зазначив Федоров.

За час роботи системи вже сформовано понад 150 000 цифрових звітів.

Для фронту це означає:

відмову від паперових форм і спрощення звітності;

оперативний трекінг засобів БПС у реальному часі;

посилену координацію з РЕБ і ППО;

системний аналіз ефективності застосування;

управлінські рішення щодо закупівель на основі точних даних.

Наступним кроком у Силах оборони стане запуск цифрової звітності для артилерії.

