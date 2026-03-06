Зеленский обновил положение о делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №226/2026, которым внесены изменения в Положение о делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.
Документ предусматривает обновление отдельных норм положения, утвержденного еще в 1996 году. В тексте положения пункт 5 претерпел изменения.
В частности, вместо:
«к исполнительному комитету Совета развития громад и территорий, который действует в соответствии с Указом Президента Украины от 18 декабря 2019 года № 909/2019 «О Совете развития громад и территорий»,
будет указано следующее:
«к Президиуму Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, который действует в соответствии с Положением о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 4 марта 2021 года № 89/2021».
А во втором абзаце слова «исполнительный комитет Совета развития громад и территорий» заменили словами «Президиум Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины».
Также в абзацах первом и втором пункта 7 слова «исполнительный комитет Совета развития громад и территорий» заменили словами «Президиум Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины».
Указ вступил в силу с 5 марта.
