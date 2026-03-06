  1. В Україні

Зеленський оновив положення про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи

13:10, 6 березня 2026
Президент підписав указ про зміни в Положенні про делегацію України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №226/2026, яким внесено зміни до Положення про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Документ передбачає оновлення окремих норм положення, затвердженого ще у 1996 році. У тексті положення пункт 5 зазнав змін.

Зокрема, замість:

«до виконавчого комітету Ради розвитку громад та територій, який діє відповідно до Указу Президента України від 18 грудня 2019 року № 909/2019 «Про Раду розвитку громад та територій»,

зазначатиметься наступне:

«до Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яка діє відповідно до Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 89/2021».

А в абзаці другому слова «виконавчий комітет Ради розвитку громад та територій» замінили словами «Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України».

Також в абзацах першому та другому пункту 7 слова «виконавчий комітет Ради розвитку громад та територій» замінили словами «Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України».

Указ набирав чинності з 5 березня.

Україна указ Володимир Зеленський

Стрічка новин

