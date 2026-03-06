НБУ направляет делегацию в Будапешт из-за ситуации с задержанием инкассаторов Ощадбанка

Заместитель главы НБУ срочно отправляется в командировку в столицу Венгрии для выяснения обстоятельств инцидента.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что ситуацию с задержанием инкассаторских бригад и машин государственного Ощадбанка в Будапеште «держат на контроле».

По его словам, заместитель главы НБУ Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отправляется в командировку в столицу Венгрии для выяснения обстоятельств инцидента.

В то же время Национальный банк прорабатывает обращения к международным партнерам и финансовым регуляторам.

«Параллельно прорабатываем обращения к нашим партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны», — отметил Пышный и добавил: «Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации».

Украинская сторона также требует от властей Венгрии предоставить официальную информацию о причинах задержания сотрудников Ощадбанка.

