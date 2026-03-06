НБУ направляє делегацію до Будапешта через ситуацію із затриманням інкасаторів Ощадбанку

Заступник голови НБУ терміново вирушає у відрядження до столиці Угорщини для з’ясування обставин інциденту.

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що ситуацію із затриманням інкасаторських бригад та машин державного Ощадбанку в Будапешті «тримають на котролі».

За його словами, заступник голови НБУ Олексій Шабан разом із командою банку терміново вирушає у відрядження до столиці Угорщини для з’ясування обставин інциденту.

Водночас Національний банк опрацьовує звернення до міжнародних партнерів та фінансових регуляторів.

«Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони», - зазначив Пишний та додав: «Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації».

Українська сторона також вимагає від влади Угорщини надати офіційну інформацію щодо причин затримання працівників Ощадбанку.

