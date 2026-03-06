  1. В Украине

Президент назначил стипендии для украинских олимпийских чемпионов и их тренеров

14:58, 6 марта 2026
В соответствии с Указом №227/2026 награждены выдающиеся спортсмены и перспективная молодежь за чемпионаты мира и Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ №227/2026 о назначении стипендий для выдающихся и молодых спортсменов по олимпийским видам спорта и их тренеров. Документ определяет размеры выплат за достижения на чемпионатах мира и Европы в 2025 году.

Стипендии получили спортсмены, занявшие первые три места на международных соревнованиях, и их тренеры. Для чемпионов мира предусмотрены выплаты в размере от 8 до 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, для серебряных и бронзовых призеров — от 6 до 12 прожиточных минимумов.

Указ также предусматривает стипендии для молодых спортсменов и их тренеров, достигших высоких результатов в ближайшей к взрослой возрастной группе на чемпионатах мира. Размеры выплат для них составляют от 1,5 до 8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

президент указ Владимир Зеленский спорт

