Президент назначил стипендии для украинских олимпийских чемпионов и их тренеров

В соответствии с Указом №227/2026 награждены выдающиеся спортсмены и перспективная молодежь за чемпионаты мира и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ №227/2026 о назначении стипендий для выдающихся и молодых спортсменов по олимпийским видам спорта и их тренеров. Документ определяет размеры выплат за достижения на чемпионатах мира и Европы в 2025 году.

Стипендии получили спортсмены, занявшие первые три места на международных соревнованиях, и их тренеры. Для чемпионов мира предусмотрены выплаты в размере от 8 до 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, для серебряных и бронзовых призеров — от 6 до 12 прожиточных минимумов.

Указ также предусматривает стипендии для молодых спортсменов и их тренеров, достигших высоких результатов в ближайшей к взрослой возрастной группе на чемпионатах мира. Размеры выплат для них составляют от 1,5 до 8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

