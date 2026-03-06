Президент призначив стипендії для українських олімпійських чемпіонів та їхніх тренерів

Відповідно до Указу №227/2026 нагороджено видатних спортсменів і перспективну молодь за чемпіонати світу та Європи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський видав Указ №227/2026 про призначення стипендій для видатних та молодих спортсменів з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Документ визначає розміри виплат за досягнення на чемпіонатах світу та Європи у 2025 році.

Стипендії отримали спортсмени, які посіли перші три місця на міжнародних змаганнях, та їхні тренери. Для чемпіонів світу передбачено виплати у розмірі від 8 до 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для срібних та бронзових призерів — від 6 до 12 прожиткових мінімумів.

Указ також передбачає стипендії для молодих спортсменів та їхніх тренерів, які досягли високих результатів у найближчій до дорослих віковій групі на чемпіонатах світу. Розміри виплат для них становлять від 1,5 до 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.