Президент призначив стипендії для українських олімпійських чемпіонів та їхніх тренерів

14:58, 6 березня 2026
Відповідно до Указу №227/2026 нагороджено видатних спортсменів і перспективну молодь за чемпіонати світу та Європи.
Президент України Володимир Зеленський видав Указ №227/2026 про призначення стипендій для видатних та молодих спортсменів з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Документ визначає розміри виплат за досягнення на чемпіонатах світу та Європи у 2025 році.

Стипендії отримали спортсмени, які посіли перші три місця на міжнародних змаганнях, та їхні тренери. Для чемпіонів світу передбачено виплати у розмірі від 8 до 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для срібних та бронзових призерів — від 6 до 12 прожиткових мінімумів.

Указ також передбачає стипендії для молодих спортсменів та їхніх тренерів, які досягли високих результатів у найближчій до дорослих віковій групі на чемпіонатах світу. Розміри виплат для них становлять від 1,5 до 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

