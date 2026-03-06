  1. В Україні

У ДБР створили спецпідрозділ у справах, пов’язаних з неналежним поводженням з боку правоохоронців і суддів

10:31, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Бюро також визначили 157 слідчих, які спеціалізуватимуться на розслідуванні катувань та інших порушень прав людини.
У ДБР створили спецпідрозділ у справах, пов’язаних з неналежним поводженням з боку правоохоронців і суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань створило спеціалізований підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ДБР вказують, що цей напрям став одним із ключових у межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабміном.

Крім того, у територіальних управліннях Бюро визначено 157 слідчих, які спеціалізуються саме на таких кримінальних провадженнях.

Для контролю за розслідуваннями Бюро також запровадило електронну систему моніторингу скарг і повідомлень про катування та неналежне поводження.

Система дозволяє відстежувати рух кожного звернення, контролювати строки реагування та аналізувати інформацію про можливі порушення з боку правоохоронців.

Крім того, ДБР долучилося до оновлення державної системи звітності органів досудового розслідування. Тепер у статистиці роботи Бюро окремо відображаються результати розслідування катувань і порушень прав людини.

Водночас для слідчих, які працюють із такими складними справами, у ДБР запроваджено систему професійної та психологічної підтримки. Вона передбачає консультації, тренінги та інші форми допомоги для працівників, які розслідують злочини, пов’язані з насильством, смертю потерпілих або іншими травматичними обставинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

З’їзд суддів 2026: можливість перезавантаження для судової системи

ХХ черговий з’їзд суддів має завершити процедуру формування складу Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]