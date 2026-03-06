У ДБР створили спецпідрозділ у справах, пов’язаних з неналежним поводженням з боку правоохоронців і суддів

У Бюро також визначили 157 слідчих, які спеціалізуватимуться на розслідуванні катувань та інших порушень прав людини.

Державне бюро розслідувань створило спеціалізований підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів.

У ДБР вказують, що цей напрям став одним із ключових у межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабміном.

Крім того, у територіальних управліннях Бюро визначено 157 слідчих, які спеціалізуються саме на таких кримінальних провадженнях.

Для контролю за розслідуваннями Бюро також запровадило електронну систему моніторингу скарг і повідомлень про катування та неналежне поводження.

Система дозволяє відстежувати рух кожного звернення, контролювати строки реагування та аналізувати інформацію про можливі порушення з боку правоохоронців.

Крім того, ДБР долучилося до оновлення державної системи звітності органів досудового розслідування. Тепер у статистиці роботи Бюро окремо відображаються результати розслідування катувань і порушень прав людини.

Водночас для слідчих, які працюють із такими складними справами, у ДБР запроваджено систему професійної та психологічної підтримки. Вона передбачає консультації, тренінги та інші форми допомоги для працівників, які розслідують злочини, пов’язані з насильством, смертю потерпілих або іншими травматичними обставинами.

