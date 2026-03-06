Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації винесло на громадське обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2023 р.», розроблений з метою розширення категорій за якими можна подати заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих з 24 лютого 2022 р. на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, створеного відповідно до Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 р. «Про встановлення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України».

Для пересічних українців, які постраждали від війни, найважливішим є оновлений Порядок подання заяв фізичними особами.

Головна новація — чітке визначення термінів, які досі трактувалися неоднозначно, та запуск чотирьох нових категорій заяв.

Вперше на законодавчому рівні детально прописано, хто такі «близькі члени сім'ї» (включно з особами у фактичних шлюбних відносинах), що вважається «втраченим доходом», а що — «серйозним тілесним ушкодженням». Це унеможливить маніпуляції та спростить роботу комісіям, які розглядатимуть заяви.

Близькі члени сім’ї – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та підтримують фактичні шлюбні відносини, та діти таких осіб, зокрема повнолітні.

Термін «близькі члени сім’ї» тепер офіційно включає не лише офіційне подружжя та дітей, а й: «Осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та підтримують фактичні шлюбні відносини».

Це дозволяє цивільним партнерам та іншим фактичним членам родини претендувати на справедливі виплати у разі трагедії.

Втрачений дохід – заробітна плата, компенсації, надбавки, пільги та інший дохід, який не було отримано заявником внаслідок фактичної втрати оплачуваної роботи в результаті міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України.

Серйозне тілесне ушкодження – тяжке ушкодження, яке спричинило значну фізичну або психологічну шкоду або страждання, зокрема втрату або порушення цілісності (відокремлення) всієї чи частини кінцівки або частин тіла; постійне або тимчасове значне знівечення, що призвело до суттєвої зміни зовнішнього вигляду; постійну або тимчасову значну втрату або обмеження у використанні органу, кінцівки, функції або системи; примусове переривання вагітності; будь-яке інше ушкодження, яке може суттєво вплинути на якість життя постраждалої особи. Серйозне тілесне ушкодження не включає синці, прості розтягнення та вивихи, незначні опіки, порізи та рани або інші стани, що не потребують лікування. Ступінь серйозності тілесних ушкоджень встановлюється насамперед на підставі медичних документів та записів.

До Реєстру збитків додано чотири критично важливі категорії:

А2.10 — Інші порушення міжнародного права: сюди входять катування, нелюдське поводження, примусова праця та сексуальне насильство.

А3.7 — Інші економічні втрати: компенсація за втрату утримання через смерть або зникнення годувальника, а також витрати на репатріацію тіл.

А4.1 — Втрата доступу до медичної допомоги: якщо ви не могли отримати лікування через знищення лікарень або окупацію.

А4.2 — Втрата доступу до освіти: охоплює неможливість навчання у безпечному середовищі.

Зміни також вносяться до Порядку подання заяв юридичними особами та державою Україна. Це ще один крок до фіксації колосальних збитків, які потім будуть стягнуті з агресора.

• Для бізнесу (категорія C): З'являються важливі категорії, як-от "Гуманітарні витрати" (С4) — кошти, які компанії витратили на евакуацію своїх працівників та їхніх родин, оренду тимчасового житла, надання термінової допомоги. Також деталізовано категорію "Переміщення (евакуація) активів" (С3.3) та "Інші економічні втрати" (С3.4), що дозволить бізнесу заявити про всі пов'язані з війною збитки.

• Для держави (категорія B): Україна фіксуватиме втрати на найвищому рівні. Серед нових категорій:

В2 "Пошкодження культурної цінності": Йдеться про зруйновані пам'ятки архітектури, музеї, викрадені картини та історичні артефакти.

В3.1 "Екологічна шкода" та В3.2 "Розкрадання природних ресурсів": Це основа для майбутніх позовів про колосальну шкоду довкіллю, забруднення ґрунтів та повітря, а також викрадення українського зерна та корисних копалин.

В5 "Розмінування": Витрати на очищення територій від снарядів та мін також будуть систематизовані та подані до Реєстру.

Уся комунікація відбуватиметься через портал "Дія". Заявник має заповнити електронну форму, детально описати обставини та додати докази (фото, відео, документи, свідчення, витяги з кримінальних проваджень). Для дітей заяви подають батьки.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.