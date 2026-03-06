З’їзд суддів 2026: можливість перезавантаження для судової системи

ХХ черговий з’їзд суддів має завершити процедуру формування складу Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Сьогодні судова влада України перебуває на межі: суди перевантажені справами, відчувається гострий кадровий дефіцит, робота в умовах недофінансування, що підтверджується офіційною статистикою Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації. Саме зараз судова система потребує оновлення та ухвалення рішень, які вкрай важливі для подальшого функціонування системи правосуддя.

Після 19-місячної паузи українська Феміда продовжить ХХ черговий з'їзд суддів, перший етап якого був розпочатий ще 18 вересня 2024 року. З 10 по 12 березня делегати з’їзду будуть вирішувати долю ключових органів суддівського врядування.

З’їзд обіцяє стати одним із найскладніших за останні роки через масштаб накопичених професійних, політичних та емоційних проблем. Згідно з офіційним повідомленням Ради суддів України, на обговорення винесено шість ключових питань:

Призначення суддів Конституційного Суду України.

Обрання двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Обрання нового складу Ради суддів України (РСУ).

Звіти РСУ щодо незалежності судів та стану фінансового забезпечення.

Інформація від ВККСУ про її діяльність.

Доповідь Голови Державної судової адміністрації (ДСА) щодо матеріально-технічного забезпечення.

Чому це важливо?

Обрання двох членів Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду є необхідним для забезпечення повноважності дисциплінарних палат ВРП та реалізації її функцій. Заповнення вакантних посад забезпечить ВРП ресурсом для швидкого оновлення суддівського корпусу та оперативного реагування на дисциплінарні порушення. Саме тому це питання є одним із ключових у порядку денному з’їзду.

Формування нового складу Ради суддів України має на меті забезпечення представництва інтересів суддівського корпусу. Як орган суддівського самоврядування, Рада має забезпечувати представництво інтересів суддів, сприяти зміцненню незалежності судової влади, стати на захисті від втручання в діяльність суддів, а також реагувати на виклики, що впливають на функціонування судової системи.

Не менш важливим залишається питання формування складу Конституційного Суду. Призначення суддів КСУ має загальнодержавне значення, адже саме конституційна юрисдикція визначає межі повноважень органів влади. Питання призначення суддів Конституційного Суду України розглядається з урахуванням висновків Дорадчої групи експертів, що є обов'язковою умовою для заповнення вакантних посад.

З’їзд суддів, що відбудеться, продемонструє нові оновлення, адже мають бути ухвалені рішення, які можуть вплинути на подальше функціонування органів суддівського врядування та загалом на стан судової системи. «Судово-юридична газета» стежитиме за перебігом з’їзду, ключовими дискусіями та результатами голосувань і оперативно інформуватиме читачів про всі важливі рішення та події.

