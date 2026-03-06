  1. Суспільство

Тренди весни-2026 – яким відтінкам надати перевагу

07:36, 6 березня 2026
Колір Cloud Dancer стає основою стильних весняних образів.
Весняна мода 2026 року закликає залишити позаду темні зимові палітри та впустити у гардероб світло та легкість, повідомляє Avanti24. У тренді теплі кремові та екрю відтінки, а особливо новий колір Cloud Dancer, який вважають сучасною версією білого.

Цей відтінок відрізняється від холодного білого своєю універсальністю: він підходить до будь-якого тону шкіри та створює ефект «спокійної розкоші». Cloud Dancer добре виглядає як у монохромних тотальних образах, що подовжують силует, так і в комбінаціях із яскравими аксесуарами.

Мережеві магазини вже пропонують весняні новинки в популярних відтінках брудно-білого. Так, у Reserved можна знайти мереживні блузки для особливих випадків та атласні сорочки для офісу. Один стильний предмет у цьому кольорі здатний освіжити будь-який гардероб.

Особливу увагу у весняній моді 2026 року варто приділити текстурам. Кремові відтінки гармонійно поєднуються з мереживом, атласом та романтичними рюшами. Популярні блузки з високим коміром-стійкою, пишними рукавами або асиметричним подолом додають образу витонченості. Атласні моделі з оверсайз комірами стають самостійною прикрасою. Щоб уникнути надмірної солодкості, такі речі рекомендують комбінувати з джинсами, шкіряними штанами або елегантним костюмом.

Весняна мода 2026 року робить ставку на світлі кольори та легкі тканини, створюючи стильні та універсальні образи для будь-якого випадку.

