Успадкували, продали чи придбали нерухомість — як декларувати

Набуте право власності на нерухоме майно, якщо воно залишається у власності декларанта або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду, має бути відображене у декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, як декларувати операції з нерухомістю.

Набуто право власності на нерухомість

Набуте право власності на нерухоме майно (якщо воно залишається у власності декларанта або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду) має бути відображене у декларації, проте порядок її заповнення залежить від способу набуття такого права.

Набуття права власності на нерухомість, як правило, зумовлює необхідність подання ПСЗ.

1.1. Нерухомість придбано (купівля)

Якщо ви придбали нерухомість (квартиру, будинок, гараж, паркомісце, земельну ділянку тощо) за власні кошти, то за загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам об'єкт, правочин (договір купівлі-продажу) та здійснений на виконання цього правочину видаток.

Якщо для придбання нерухомості ви взяли кошти в борг (у знайомого чи в банку), то декларуванню може підлягати також фінансове зобов'язання і правочин, на підставі якого воно виникло.

Інвестування в об’єкт незавершеного будівництва може відбуватись із застосуванням різних юридичних механізмів. Правила декларування об’єкта незавершеного будівництва залежать від конкретного юридичного механізму.

Приклад 1. Декларант придбав нерухомість у борг, один звітний період

Суб’єкт декларування планує купити квартиру вартістю 3 000 000 гривень. У нього є 2 000 000 гривень. У звітному періоді він взяв позику у друга – 1 000 000 грн і через кілька днів купив квартиру. Право власності зареєстровано за ним. Позику планує повернути через 2 роки.

У такому разі відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» – інформація про придбану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» – інформація про позику 1 000 000 грн (бо її розмір перевищує 50 ПМ);

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу та видаток (разовий платіж) на його виконання 3 000 000 грн (бо видаток здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді і перевищує 50 ПМ), а також окремим записом інформація про позику (бо цей правочин вчинено у звітному періоді, на його підставі у самого суб’єкта декларування виникло фінансове зобов’язання, яке перевищує 50 ПМ); у полях щодо видатку для цього запису обирається позначка «Не застосовується» (якщо відсутні разові платежі на погашення заборгованості за позикою на суму понад 50 ПМ).

Приклад 2. Декларант придбав нерухомість у борг, різні звітні періоди

Суб’єкт декларування планує у 2026 році купити квартиру вартістю 3 000 000 гривень. У нього є 2 000 000 гривень. У 2025 році він позичив у друга 1 000 000 гривень. У 2026 році він купив квартиру. Право власності зареєстровано за ним. Позику планує повернути у 2027 році.

У такому разі відображенню підлягають:

1) у декларації за 2025 рік:

- у розділі 12 «Грошові активи» – всі грошові активи включно із наявними 2 000 000 грн та позиченими 1 000 000 грн, оскільки сукупний розмір грошових активів перевищує 50 ПМ;

- у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» – інформація про позику 1 000 000 грн (бо її розмір перевищує 50 ПМ);

- у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про позику (бо цей правочин вчинено у звітному періоді, на його підставі у самого суб’єкта декларування виникло фінансове зобов’язання, яке перевищує 50 ПМ); у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується»;

2) у декларації за 2026 рік:

- у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про придбану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

- у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» – інформація про позику

- у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу та видаток на його виконання 3 000 000 грн (бо вчинені самим суб’єктом декларування у звітному періоді і перевищують 50 ПМ);

- у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» (за умови, що на погашення раніше взятої позики суб’єкт декларування здійснив разовий видаток, розмір якого перевищує 50 ПМ), інформація про позику та видаток у звітному періоді на його погашення;

3) у декларації за 2027 рік:

- у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про придбану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

- у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» – інформація про позику

- у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про позику та про разовий видаток на погашення позики, розмір якого перевищує 50 ПМ (за наявності разового платежу на суму понад 50 ПМ).

Приклад 3. Придбано нерухомість за спільні кошти подружжя (декларант - один із подружжя)

Сім’я планує купити квартиру вартістю 3 000 000 гривень. У них є вся сума: 2 000 000 грн із зарплати заощадив чоловік, який не є декларантом, 1 000 000 грн – дружина. Право власності у звітному періоді зареєстровано на дружину, яка є суб’єктом декларування.

У такому разі відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» – інформація про придбану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо його розмір перевищує 50 ПМ. Так, за умови, що суб’єкт декларування сплатив всю суму коштів одним платежем, розмір видатку становитиме 3 000 000 грн (рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається, окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком).

Приклад 4. Придбано нерухомість за спільні кошти подружжя, обоє є декларантами

Подружжя, в якому обоє є суб’єктами декларування, планує придбати будинок вартістю 3 000 000 гривень. У них є вся сума: 2 000 000 грн із зарплати та інших офіційних доходів заощадив чоловік, 1 000 000 грн – дружина. Право власності у звітному періоді буде зареєстровано на чоловіка.

У такому разі відображенню в декларації чоловіка підлягають:

1) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» – інформація про придбаний будинок (якщо він залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо його розмір перевищує 50 ПМ. Так, за умови, що чоловік сплатив всю суму коштів одним платежем, розмір видатку становитиме 3 000 000 грн (рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається, окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком).

У декларації дружини необхідно зазначити:

1) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» – інформацію про придбаний будинок (якщо він залишається у власності станом на кінець року) із зазначенням права власності чоловіка та (за наявності) права користування дружини (проживання тощо).

Відомості про передачу коштів від дружини чоловіку (1 000 000 грн) для здійснення ним видатку на придбання будинку у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» не зазначаються, оскільки видаток здійснив член сім’ї, а рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається (окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком).

Приклад 5. Придбано нерухомість за подаровані кошти

Сім’я планує купити квартиру вартістю 3 000 000 гривень. 2 000 000 грн чоловік (суб’єкт декларування) заощадив із зарплати, 1 000 000 грн дружині декларанта подарували її батьки. Право власності у звітному періоді зареєстровано на суб’єкта декларування.

У такому разі відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» – інформація про придбану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про подарунок дружині у грошовій формі;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» – інформація про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо разовий видаток суб’єкта декларування перевищує 50 ПМ. Так, якщо вся сума була сплачена суб’єктом декларування однією транзакцією, розмір видатку становитиме 3 000 000 гривень. Рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається (окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад, подарунком,). Правочин члена сім’ї декларанта (подарунок, отриманий дружиною) в декларації не зазначається.

1.2. Нерухомість отримано у подарунок

Набуття нерухомості у вигляді подарунка включає одночасно і набуття майна, і отримання доходу у негрошовій формі.

Необхідність заповнення певних розділів декларації залежить від вартості подарунка та від того, чи залишається майно у власності суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду.

Якщо майно, подароване особі, оподатковується за нульовою ставкою, його оціночна вартість з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді подарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких подарунків, визначена згідно із законом. Разом з тим, у разі наявності в договорі дарування відомостей про вартість об’єкта (визначена сторонами за договором), така вартість об’єкта є вартістю об’єкта для цілей декларування).

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам об’єкт нерухомості, дохід та правочин (договір дарування), внаслідок якого набуто право на об’єкт нерухомості.

Набуття права власності на нерухомість, як правило, зумовлює необхідність подання ПСЗ.

Приклад 1. Отримано квартиру у подарунок

У 2025 році суб’єкту декларування подарували квартиру вартістю 2 500 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про подаровану квартиру (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про подарунок у негрошовій формі;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого набуто право власності (договір дарування); у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується».

Приклад 2. Отримано будинок і земельну ділянку у подарунок

Члену сім’ї суб’єкта декларування близька особа подарувала будинок із земельною ділянкою. Відповідно до правовстановлюючих документів, вартість кожного об’єкта окремо становить 400 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про подарований будинок та окремо про земельну ділянку (якщо обидва об’єкта залишаються у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про подарунок члену сім’ї у негрошовій формі. Оскільки вид та джерело доходу збігаються, подарунок може бути зазначений одним записом із сумою вартості обох об’єктів.

Розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації не підлягає заповненню, оскільки подарунок отримав член сім’ї суб’єкта декларування.

Приклад 3. Отримано нерухомість у подарунок без визначеної вартості

Брат суб’єкта декларування подарував йому гараж. У договорі дарування вартість не визначена, грошова оцінка не проводилась.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає: у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» інформація про подарований гараж (якщо він залишається у власності станом на кінець року); у полі щодо вартості об’єкта обирається позначка «Не застосовується».

Оскільки вартість подарованого майна не відома і проведення грошової оцінки для цілей декларування не вимагається, такі розділи декларації, як «Доходи, у тому числі подарунки», «Видатки та правочини суб’єкта декларування» щодо цього об’єкта нерухомості не заповнюються.

Приклад 4. Отримано нерухомість у подарунок, яка згодом була відчужена (продана) у тому ж звітному періоді

Батьки суб’єкта декларування подарували йому квартиру вартістю 1 500 000 гривень. У цьому ж звітному періоді суб’єкт декларування продав її за 1 600 000 грн, станом на кінець звітного періоду квартира не належала суб’єкту декларування на будь-якому праві (володіння, користування тощо).

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про подарунок у негрошовій формі та окремим записом інформація про дохід від відчуження нерухомого майна із зазначенням розміру для кожного виду доходу: 1 500 000 грн для подарунка (джерело доходу – дарувальник (батьки)) та 1 600 000 грн як дохід від відчуження нерухомого майна (джерело доходу – покупець);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого набуто право власності (договір дарування) та інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу). При цьому стосовно правочину «Дарування» у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується», а стосовно правочину «Купівля-продаж (міна)» блок полів щодо видатку буде відсутній.

Розділ 3 «Об’єкти нерухомості» декларації за наведених обставин не підлягає заповненню, оскільки об’єкт не належав суб’єкту декларування станом на кінець звітного періоду.

1.3. Нерухомість успадковано

Успадкована нерухомість, як правило, має бути відображена в декларації. Порядок заповнення окремих розділів залежить від наявності відомостей про загальний розмір (вартість) спадщини та її наявності станом на кінець звітного періоду.

Об’єкти, які потребують перереєстрації права власності спадкоємцем, для цілей декларування вважаються набутими у власність після державної реєстрації такого права.

У разі спадкування будь-якого майна, яке оподатковується за нульовою ставкою, оціночна вартість такого майна з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді спадщини об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини, визначена згідно із законом.

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити сам об’єкт нерухомості, за умови наявності розміру (вартості) об’єкта спадщини відобразити дохід та правочин (спадщина), внаслідок якого набуто право на об’єкт нерухомості.

Приклад 1. Успадковано нерухомість без визначеної вартості

Суб’єкт декларування отримав у спадок будинок без визначеної вартості, грошову оцінку не проводив.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» інформація про успадкований будинок (якщо він залишається у власності станом на кінець року); у полі щодо вартості об’єкта обирається позначка «Не застосовується».

Оскільки вартість успадкованого майна не відома і проведення грошової оцінки для цілей декларування не вимагається, такі розділи декларації, як «Доходи, у тому числі подарунки», «Видатки та правочини суб’єкта декларування» щодо цього об’єкта нерухомості не заповнюються.

Якщо суб’єкт декларування одночасно є суб’єктом ПСЗ, за відсутності визначеної вартості подавати ПСЗ не потрібно.

Приклад 2. Успадковано нерухомість, оцінка якої відома

Суб’єкт декларування отримав у спадок земельну ділянку, вартість якої відповідно до грошової оцінки, проведеної для спадкування, становить 400 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про успадковану земельну ділянку (якщо вона залишається у власності станом на кінець року);

2) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід у вигляді спадщини; джерелом доходу є померла особа;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про набуття права на земельну ділянку, оскільки її вартість відома та перевищує 50 ПМ; у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується».

Набуття у спадок нерухомості, оцінка якої проведена для спадкування та перевищує 50 ПМ, зумовлює необхідність подання ПСЗ.

Подальша грошова оцінка об’єкта, успадкованого за нульовою ставкою, не зумовлює необхідності відображення інформації про дохід та правочин у розділах 11 та 14 декларації, адже на момент отримання доходу його вартість відсутня (нульова).

Приклад 3. Успадковано нерухомість, вартість якої не відома на момент спадкування, але пізніше проведена грошова оцінка

Суб’єкт декларування отримав у спадок будинок без визначеної вартості, грошову оцінку для цілей спадкування не проводив. Через деякий час з особистих міркувань провів оцінку будинку, який станом на кінець звітного періоду продовжував перебувати у його власності.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» – інформація про успадкований будинок; у полі щодо вартості об’єкта зазначається вартість за останньою грошовою оцінкою та обирається відповідна позначка у полі «Тип вартості обʼєкта»: «це вартість за останньою грошовою оцінкою».

Подальша грошова оцінка об’єкта, успадкованого за нульовою ставкою, не зумовлює необхідності відображення інформації про дохід та правочин у розділах 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації або подання ПСЗ, адже на момент отримання доходу його вартість відсутня (нульова).

Приклад 4. Успадковано нерухомість, вартість якої не відома, та її відчужено (продано) у цьому ж звітному періоді

Суб’єкт декларування отримав у спадок будинок та земельну ділянку без визначення вартості, грошову оцінку при отриманні спадщини не проводив. У цьому ж звітному періоді вирішив продати ці об’єкти нерухомості. Для цього провів їх грошову оцінку, відповідно до якої будинок був оцінений у 900 000 грн, земельна ділянка – 400 000 грн, а згодом продав майно одній особі за 1 500 000 гривень.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 1 500 000 грн; джерело доходу – покупець;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу). Інформація про правочин (спадщину), на підставі якого набуто право власності на майно, за наведених обставин не зазначається, оскільки на момент успадкування його оціночна вартість не була відома.

Розділ 3 «Об’єкти нерухомості» декларації за наведених обставин не підлягає заповненню, оскільки об’єкт не належав суб’єкту декларування станом на кінець звітного періоду.

Приклад 5. Нерухомість перебуває у спільній сумісній власності, спадщина не оформлена

Суб’єкт декларування володіє квартирою разом із трьома співвласниками на праві спільної сумісної власності. Один із співвласників помер у 2025 році. Спадкоємець – малолітня дитина, яка є одним із співвласників, не має можливості оформити спадщину, оскільки проживає за кордоном. Станом на 31.12.2025 право власності на частку померлого не зареєстровано за спадкоємцем.

У такому випадку у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації слід відобразити квартиру та зазначити перелік усіх співвласників, включно із померлою особою, оскільки право власності спадкоємця (малолітньої дитини) ще не зареєстровано.

Приклад 6. Нерухомість перебуває у спільній сумісній власності, спадкоємець користується об’єктом, спадщина не оформлена

Квартира належала двом співвласникам, один із яких помер у звітному періоді. Його дочка (спадкоємець) фактично проживає в цій квартирі з матір’ю (другим співвласником) – суб’єктом декларування, але оформлення спадщини станом на кінець звітного періоду не здійснено, реєстрація права власності не здійснена.

Оскільки оформлення спадщини ще не відбулось, об’єкт продовжує вважатися спільною власністю у складі, який існував до смерті співвласника.

Отже, за наведених обставин у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації слід відобразити квартиру та зазначити двох співвласників – суб’єкта декларування та померлу особу, а також зазначити право користування (проживання) дочки суб’єкта декларування, оскільки її право власності ще не зареєстровано.

2. Припинено право власності на нерухомість

Припинення права власності на нерухоме майно за загальним правилом має бути відображене у декларації.

2.1. Нерухомість продано

Якщо ви відчужили (продали) нерухомість (квартиру, будинок, гараж, паркомісце, земельну ділянку тощо), то за загальним правилом у декларації необхідно відобразити дохід від продажу нерухомого майна та правочин (договір купівлі-продажу), внаслідок якого припинено право на об’єкт нерухомості.

Продаж нерухомості, як правило, зумовлює необхідність подання ПСЗ.

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації інформація про об’єкт, який належав на праві власності та був відчужений у звітному періоді, не зазначається.

Приклад 1. Продано квартиру

Суб’єкт декларування продав квартиру за 1 200 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду квартира вже не належала суб’єкту декларування на будь-якому праві (володіння, користування тощо).

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» – інформація про дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 1 200 000 грн; джерело доходу – покупець;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір купівлі-продажу).

Розділ 12 «Грошові активи» декларації підлягає заповненню за умови, якщо станом на кінець звітного періоду сукупний розмір грошових активів суб’єкта декларування перевищував 50 ПМ.

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації інформація про цю квартиру не зазначається, оскільки станом на кінець звітного періоду вона не належала суб’єкту декларування на будь-якому праві.

Приклад 2. Продано земельну ділянку в розстрочку

Член сім’ї суб’єкта декларування продав земельну ділянку за 1 500 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду ділянка вже не перебувала у його власності. Покупець сплачуватиме вартість рівними частинами впродовж двох років.

У такому випадку відображенню в декларації підлягає у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» інформація про фактично отриманий у звітному періоді дохід від відчуження нерухомого майна, наприклад, 750 000 грн (інформація про решту доходу має бути відображена у відповідному звітному періоді); джерело доходу – покупець;

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації інформація про цю земельну ділянку не зазначається, оскільки станом на кінець звітного періоду вона не належала члену сім’ї суб’єкту декларування.

Розділ 12 «Грошові активи» декларації заповнюється за умови, якщо станом на кінець звітного періоду сукупний розмір грошових активів члена сім’ї суб’єкта декларування перевищував 50 ПМ.

Розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації не підлягає заповненню, оскільки правочин здійснений членом сім’ї суб’єкта декларування.

2.2. Нерухомість подаровано (передано в дар)

У разі припинення права власності на об’єкт нерухомості внаслідок договору дарування за загальним правилом у декларації необхідно відобразити лише правочин (договір дарування), внаслідок якого припинено право на об’єкт нерухомості.

Подарований об’єкт не відображається у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації, оскільки станом на кінець звітного періоду він не належав суб’єкту декларування.

Дарування майна не є видатком та не зумовлює обов’язку подання ПСЗ.

Приклад 1. Декларант подарував квартиру

Суб’єкт декларування подарував сину квартиру вартістю 2 000 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду квартира на праві власності належала сину, який не є членом сім’ї для цілей декларування, та на жодному праві (володіння, користування тощо) не належала суб’єкту декларування.

У такому випадку заповненню підлягає лише розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, в якому зазначається інформація про правочин, на підставі якого право власності на майно припинено (договір дарування), оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ.

Приклад 2. Член сім’ї декларанта подарував гараж

Член сім’ї суб’єкта декларування подарував другу гараж вартістю 180 000 гривень.

У такому випадку в декларації за відповідний звітний період об’єкт (гараж) вже не відображається у розділі 3 «Об’єкти нерухомості», оскільки станом на кінець звітного періоду він не належить члену сім’ї суб’єкта декларування. Попри те, що вартість гаража перевищує 50 ПМ, інформація про такий правочин не зазначається у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, оскільки вчинений він членом сім’ї. Фактично гараж «зникає» з розділу 3 декларації, інші розділи не підлягають заповненню.

