Унаследовали, продали или приобрели недвижимость — как декларировать

Приобретенное право собственности на недвижимое имущество, если оно остается в собственности декларанта или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, должно быть отражено в декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, как декларировать операции с недвижимостью.

Приобретено право собственности на недвижимость

Приобретенное право собственности на недвижимое имущество (если оно остается в собственности декларанта или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода) должно быть отражено в декларации, однако порядок ее заполнения зависит от способа приобретения такого права.

Приобретение права собственности на недвижимость, как правило, обусловливает необходимость подачи ПСЗ.

1.1. Недвижимость приобретена (покупка)

Если вы приобрели недвижимость (квартиру, дом, гараж, паркоместо, земельный участок и т. п.) за собственные средства, то по общему правилу в декларации необходимо отразить сам объект, сделку (договор купли-продажи) и произведенный во исполнение этой сделки расход.

Если для приобретения недвижимости вы взяли средства в долг (у знакомого или в банке), то декларированию может подлежать также финансовое обязательство и сделка, на основании которой оно возникло.

Инвестирование в объект незавершенного строительства может осуществляться с применением различных юридических механизмов. Правила декларирования объекта незавершенного строительства зависят от конкретного юридического механизма.

Пример 1. Декларант приобрел недвижимость в долг, один отчетный период

Субъект декларирования планирует купить квартиру стоимостью 3 000 000 гривен. У него есть 2 000 000 гривен. В отчетном периоде он взял заем у друга — 1 000 000 грн и через несколько дней купил квартиру. Право собственности зарегистрировано за ним. Заем планирует вернуть через 2 года.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — информация о займе 1 000 000 грн (поскольку его размер превышает 50 ПМ);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи и расходе (разовом платеже) на его исполнение 3 000 000 грн (поскольку расход осуществлен субъектом декларирования в отчетном периоде и превышает 50 ПМ), а также отдельной записью информация о займе (поскольку эта сделка совершена в отчетном периоде, на ее основании у самого субъекта декларирования возникло финансовое обязательство, превышающее 50 ПМ); в полях относительно расхода для этой записи выбирается отметка «Не применяется» (если отсутствуют разовые платежи на погашение задолженности по займу на сумму более 50 ПМ).

Пример 2. Декларант приобрел недвижимость в долг, разные отчетные периоды

Субъект декларирования планирует в 2026 году купить квартиру стоимостью 3 000 000 гривен. У него есть 2 000 000 гривен. В 2025 году он занял у друга 1 000 000 гривен. В 2026 году он купил квартиру. Право собственности зарегистрировано за ним. Заем планирует вернуть в 2027 году.

В таком случае отражению подлежат:

в декларации за 2025 год:

в разделе 12 «Денежные активы» — все денежные активы, включая имеющиеся 2 000 000 грн и занятые 1 000 000 грн, поскольку совокупный размер денежных активов превышает 50 ПМ;

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — информация о займе 1 000 000 грн (поскольку его размер превышает 50 ПМ);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о займе (поскольку эта сделка совершена в отчетном периоде, на ее основании у самого субъекта декларирования возникло финансовое обязательство, превышающее 50 ПМ); в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется»;

в декларации за 2026 год:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — информация о займе;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи и расходе на его исполнение 3 000 000 грн (поскольку совершены самим субъектом декларирования в отчетном периоде и превышают 50 ПМ);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» (при условии, что на погашение ранее взятого займа субъект декларирования осуществил разовый расход, размер которого превышает 50 ПМ), информация о займе и расходе в отчетном периоде на его погашение;

в декларации за 2027 год:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — информация о займе;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о займе и о разовом расходе на погашение займа, размер которого превышает 50 ПМ (при наличии разового платежа на сумму более 50 ПМ).

Пример 3. Приобретена недвижимость за совместные средства супругов (декларант — один из супругов)

Семья планирует купить квартиру стоимостью 3 000 000 гривен. У них есть вся сумма: 2 000 000 грн из зарплаты сэкономил муж, который не является декларантом, 1 000 000 грн — жена. Право собственности в отчетном периоде зарегистрировано на жену, которая является субъектом декларирования.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его исполнение, если его размер превышает 50 ПМ. Так, при условии, что субъект декларирования уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 000 000 грн (движение средств между членами семьи отдельно не отражается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком).

Пример 4. Приобретена недвижимость за совместные средства супругов, оба являются декларантами

Супруги, в которых оба являются субъектами декларирования, планируют приобрести дом стоимостью 3 000 000 гривен. У них есть вся сумма: 2 000 000 грн из зарплаты и других официальных доходов сэкономил муж, 1 000 000 грн — жена. Право собственности в отчетном периоде будет зарегистрировано на мужа.

В таком случае отражению в декларации мужа подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенном доме (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его исполнение, если его размер превышает 50 ПМ. Так, при условии, что муж уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 000 000 грн (движение средств между членами семьи отдельно не отражается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком).

В декларации жены необходимо указать:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенном доме (если он остается в собственности по состоянию на конец года) с указанием права собственности мужа и (при наличии) права пользования жены (проживание и т. п.).

Сведения о передаче средств от жены мужу (1 000 000 грн) для осуществления им расхода на приобретение дома в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» не указываются, поскольку расход осуществил член семьи, а движение средств между членами семьи отдельно не отражается (кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком).

Пример 5. Приобретена недвижимость за подаренные средства

Семья планирует купить квартиру стоимостью 3 000 000 гривен. 2 000 000 грн муж (субъект декларирования) сэкономил из зарплаты, 1 000 000 грн жене декларанта подарили ее родители. Право собственности в отчетном периоде зарегистрировано на субъекта декларирования.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о приобретенной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о подарке жене в денежной форме;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его исполнение, если разовый расход субъекта декларирования превышает 50 ПМ. Так, если вся сумма была уплачена субъектом декларирования одной транзакцией, размер расхода составит 3 000 000 гривен. Движение средств между членами семьи отдельно не отражается (кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком). Сделка члена семьи декларанта (подарок, полученный женой) в декларации не указывается.

1.2. Недвижимость получена в подарок

Приобретение недвижимости в виде подарка включает одновременно и приобретение имущества, и получение дохода в неденежной форме.

Необходимость заполнения определенных разделов декларации зависит от стоимости подарка и от того, остается ли имущество в собственности субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода.

Если имущество, подаренное лицу, облагается налогом по нулевой ставке, его оценочная стоимость для целей налогообложения не определяется. В других случаях получения доходов в виде подарков объектом налогообложения является оценочная стоимость таких подарков, определенная согласно закону. Вместе с тем, в случае наличия в договоре дарения сведений о стоимости объекта (определенной сторонами по договору), такая стоимость объекта является стоимостью объекта для целей декларирования.

По общему правилу в декларации необходимо отразить сам объект недвижимости, доход и сделку (договор дарения), вследствие которой приобретено право на объект недвижимости.

Приобретение права собственности на недвижимость, как правило, обусловливает необходимость подачи ПСЗ.

Пример 1. Получена квартира в подарок

В 2025 году субъекту декларирования подарили квартиру стоимостью 2 500 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о подаренной квартире (если она остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о подарке в неденежной форме;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о сделке, на основании которой приобретено право собственности (договор дарения); в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется».

Пример 2. Получен дом и земельный участок в подарок

Члену семьи субъекта декларирования близкое лицо подарило дом с земельным участком. Согласно правоустанавливающим документам, стоимость каждого объекта отдельно составляет 400 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация о подаренном доме и отдельно о земельном участке (если оба объекта остаются в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о подарке члену семьи в неденежной форме. Поскольку вид и источник дохода совпадают, подарок может быть указан одной записью с суммой стоимости обоих объектов.

Раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации не подлежит заполнению, поскольку подарок получил член семьи субъекта декларирования.

Пример 3. Получена недвижимость в подарок без определенной стоимости

Брат субъекта декларирования подарил ему гараж. В договоре дарения стоимость не определена, денежная оценка не проводилась.

В таком случае отражению в декларации подлежит:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» информация о подаренном гараже (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в поле относительно стоимости объекта выбирается отметка «Не применяется».

Поскольку стоимость подаренного имущества не известна и проведение денежной оценки для целей декларирования не требуется, такие разделы декларации, как «Доходы, в том числе подарки», «Расходы и сделки субъекта декларирования» относительно этого объекта недвижимости не заполняются.

Пример 4. Получена недвижимость в подарок, которая впоследствии была отчуждена (продана) в том же отчетном периоде

Родители субъекта декларирования подарили ему квартиру стоимостью 1 500 000 гривен. В этом же отчетном периоде субъект декларирования продал ее за 1 600 000 грн, по состоянию на конец отчетного периода квартира не принадлежала субъекту декларирования на каком-либо праве (владение, пользование и т. п.).

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о подарке в неденежной форме и отдельной записью информация о доходе от отчуждения недвижимого имущества с указанием размера для каждого вида дохода: 1 500 000 грн для подарка (источник дохода — даритель (родители)) и 1 600 000 грн как доход от отчуждения недвижимого имущества (источник дохода — покупатель);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о сделке, на основании которой приобретено право собственности (договор дарения), и информация о сделке, на основании которой право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи). При этом относительно сделки «Дарение» в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется», а относительно сделки «Купля-продажа (мена)» блок полей относительно расхода будет отсутствовать.

Раздел 3 «Объекты недвижимости» декларации при приведенных обстоятельствах не подлежит заполнению, поскольку объект не принадлежал субъекту декларирования по состоянию на конец отчетного периода.

1.3. Недвижимость унаследована

Унаследованная недвижимость, как правило, должна быть отражена в декларации. Порядок заполнения отдельных разделов зависит от наличия сведений об общем размере (стоимости) наследства и его наличии по состоянию на конец отчетного периода.

Объекты, которые требуют перерегистрации права собственности наследником, для целей декларирования считаются приобретенными в собственность после государственной регистрации такого права.

В случае наследования любого имущества, которое облагается налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость такого имущества для целей налогообложения не определяется. В других случаях получения доходов в виде наследства объектом налогообложения является оценочная стоимость таких объектов наследства, определенная согласно закону.

По общему правилу в декларации необходимо отразить сам объект недвижимости, при условии наличия размера (стоимости) объекта наследства отразить доход и сделку (наследство), вследствие которой приобретено право на объект недвижимости.

Пример 1. Унаследована недвижимость без определенной стоимости

Субъект декларирования получил в наследство дом без определенной стоимости, денежную оценку не проводил.

В таком случае отражению в декларации подлежит:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» информация об унаследованном доме (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в поле относительно стоимости объекта выбирается отметка «Не применяется».

Поскольку стоимость унаследованного имущества не известна и проведение денежной оценки для целей декларирования не требуется, такие разделы декларации, как «Доходы, в том числе подарки», «Расходы и сделки субъекта декларирования» относительно этого объекта недвижимости не заполняются.

Если субъект декларирования одновременно является субъектом ПСЗ, при отсутствии определенной стоимости подавать ПСЗ не нужно.

Пример 2. Унаследована недвижимость, оценка которой известна

Субъект декларирования получил в наследство земельный участок, стоимость которого согласно денежной оценке, проведенной для наследования, составляет 400 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация об унаследованном земельном участке (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе в виде наследства; источником дохода является умершее лицо;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о приобретении права на земельный участок, поскольку его стоимость известна и превышает 50 ПМ; в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется».

Приобретение в наследство недвижимости, оценка которой проведена для наследования и превышает 50 ПМ, обусловливает необходимость подачи ПСЗ.

Дальнейшая денежная оценка объекта, унаследованного по нулевой ставке, не обусловливает необходимость отражения информации о доходе и сделке в разделах 11 и 14 декларации, поскольку на момент получения дохода его стоимость отсутствует (нулевая).

Пример 3. Унаследована недвижимость, стоимость которой не известна на момент наследования, но позже проведена денежная оценка

Субъект декларирования получил в наследство дом без определенной стоимости, денежную оценку для целей наследования не проводил. Через некоторое время по личным соображениям провел оценку дома, который по состоянию на конец отчетного периода продолжал находиться в его собственности.

В таком случае отражению в декларации подлежит:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информация об унаследованном доме;

в поле относительно стоимости объекта указывается стоимость по последней денежной оценке и выбирается соответствующая отметка в поле «Тип стоимости объекта»: «это стоимость по последней денежной оценке».

Дальнейшая денежная оценка объекта, унаследованного по нулевой ставке, не обусловливает необходимость отражения информации о доходе и сделке в разделах 11 «Доходы, в том числе подарки» и 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации или подачи ПСЗ, поскольку на момент получения дохода его стоимость отсутствует (нулевая).

Пример 4. Унаследована недвижимость, стоимость которой не известна, и она отчуждена (продана) в этом же отчетном периоде

Субъект декларирования получил в наследство дом и земельный участок без определения стоимости, денежную оценку при получении наследства не проводил. В этом же отчетном периоде решил продать эти объекты недвижимости. Для этого провел их денежную оценку, согласно которой дом был оценен в 900 000 грн, земельный участок — 400 000 грн, а затем продал имущество одному лицу за 1 500 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе от отчуждения недвижимого имущества в размере 1 500 000 грн; источник дохода — покупатель;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о сделке, на основании которой право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи). Информация о сделке (наследстве), на основании которой приобретено право собственности на имущество, при приведенных обстоятельствах не указывается, поскольку на момент наследования его оценочная стоимость не была известна.

Раздел 3 «Объекты недвижимости» декларации при приведенных обстоятельствах не подлежит заполнению, поскольку объект не принадлежал субъекту декларирования по состоянию на конец отчетного периода.

Пример 5. Недвижимость находится в общей совместной собственности, наследство не оформлено

Субъект декларирования владеет квартирой вместе с тремя совладельцами на праве общей совместной собственности. Один из совладельцев умер в 2025 году. Наследник — малолетний ребенок, который является одним из совладельцев, не имеет возможности оформить наследство, поскольку проживает за границей. По состоянию на 31.12.2025 право собственности на долю умершего не зарегистрировано за наследником.

В таком случае в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации следует отразить квартиру и указать перечень всех совладельцев, включая умершее лицо, поскольку право собственности наследника (малолетнего ребенка) еще не зарегистрировано.

Пример 6. Недвижимость находится в общей совместной собственности, наследник пользуется объектом, наследство не оформлено

Квартира принадлежала двум совладельцам, один из которых умер в отчетном периоде. Его дочь (наследник) фактически проживает в этой квартире с матерью (вторым совладельцем) — субъектом декларирования, но оформление наследства по состоянию на конец отчетного периода не осуществлено, регистрация права собственности не произведена.

Поскольку оформление наследства еще не произошло, объект продолжает считаться общей собственностью в составе, который существовал до смерти совладельца.

Следовательно, при приведенных обстоятельствах в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации следует отразить квартиру и указать двух совладельцев — субъекта декларирования и умершее лицо, а также указать право пользования (проживания) дочери субъекта декларирования, поскольку ее право собственности еще не зарегистрировано.

Прекращено право собственности на недвижимость

Прекращение права собственности на недвижимое имущество по общему правилу должно быть отражено в декларации.

2.1. Недвижимость продана

Если вы отчуждили (продали) недвижимость (квартиру, дом, гараж, паркоместо, земельный участок и т. п.), то по общему правилу в декларации необходимо отразить доход от продажи недвижимого имущества и сделку (договор купли-продажи), вследствие которой прекращено право на объект недвижимости.

Продажа недвижимости, как правило, обусловливает необходимость подачи ПСЗ.

В разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации информация об объекте, который принадлежал на праве собственности и был отчужден в отчетном периоде, не указывается.

Пример 1. Продана квартира

Субъект декларирования продал квартиру за 1 200 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода квартира уже не принадлежала субъекту декларирования на каком-либо праве (владение, пользование и т. п.).

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе от отчуждения недвижимого имущества в размере 1 200 000 грн; источник дохода — покупатель;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информация о сделке, на основании которой право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи).

Раздел 12 «Денежные активы» декларации подлежит заполнению при условии, если по состоянию на конец отчетного периода совокупный размер денежных активов субъекта декларирования превышал 50 ПМ.

В разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации информация об этой квартире не указывается, поскольку по состоянию на конец отчетного периода она не принадлежала субъекту декларирования на каком-либо праве.

Пример 2. Продан земельный участок в рассрочку

Член семьи субъекта декларирования продал земельный участок за 1 500 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода участок уже не находился в его собственности. Покупатель будет выплачивать стоимость равными частями в течение двух лет.

В таком случае отражению в декларации подлежит:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» информация о фактически полученном в отчетном периоде доходе от отчуждения недвижимого имущества, например 750 000 грн (информация об остальной части дохода должна быть отражена в соответствующем отчетном периоде); источник дохода — покупатель.

В разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации информация об этом земельном участке не указывается, поскольку по состоянию на конец отчетного периода он не принадлежал члену семьи субъекта декларирования.

Раздел 12 «Денежные активы» декларации заполняется при условии, если по состоянию на конец отчетного периода совокупный размер денежных активов члена семьи субъекта декларирования превышал 50 ПМ.

Раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации не подлежит заполнению, поскольку сделка совершена членом семьи субъекта декларирования.

2.2. Недвижимость подарена (передана в дар)

В случае прекращения права собственности на объект недвижимости вследствие договора дарения по общему правилу в декларации необходимо отразить только сделку (договор дарения), вследствие которой прекращено право на объект недвижимости.

Подаренный объект не отражается в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации, поскольку по состоянию на конец отчетного периода он не принадлежал субъекту декларирования.

Дарение имущества не является расходом и не обусловливает обязанности подачи ПСЗ.

Пример 1. Декларант подарил квартиру

Субъект декларирования подарил сыну квартиру стоимостью 2 000 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода квартира на праве собственности принадлежала сыну, который не является членом семьи для целей декларирования, и на каком-либо праве (владение, пользование и т. п.) не принадлежала субъекту декларирования.

В таком случае заполнению подлежит только раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации, в котором указывается информация о сделке, на основании которой право собственности на имущество прекращено (договор дарения), поскольку стоимость предмета сделки превышает 50 ПМ.

Пример 2. Член семьи декларанта подарил гараж

Член семьи субъекта декларирования подарил другу гараж стоимостью 180 000 гривен.

В таком случае в декларации за соответствующий отчетный период объект (гараж) уже не отражается в разделе 3 «Объекты недвижимости», поскольку по состоянию на конец отчетного периода он не принадлежит члену семьи субъекта декларирования. Несмотря на то, что стоимость гаража превышает 50 ПМ, информация о такой сделке не указывается в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации, поскольку совершена она членом семьи. Фактически гараж «исчезает» из раздела 3 декларации, другие разделы не подлежат заполнению.

