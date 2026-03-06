  1. В Украине
  2. / В мире

Украина и Молдова договорились о возобновлении экспорта мяса птицы при определенном условии

07:54, 6 марта 2026
Возобновление экспорта замороженного и охлажденного мяса птицы состоится после проверки безопасности продукции.
Украина и Молдова договорились о возобновлении экспорта мяса птицы при определенном условии
Представители Госпродпотребслужбы Украины и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова провели рабочую встречу, посвященную оперативному возобновлению экспорта украинской мясной продукции в Молдову. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили технические вопросы и согласовали четкий алгоритм действий, который позволит восстановить рынок для замороженного и охлажденного мяса птицы при условии подтверждения его безопасности.

Для экспорта продукции предприятия, имеющие еврономер и закрытый цикл производства, смогут поставлять мясо после проведения лабораторных исследований 10 проб сыворотки крови в лабораториях ЕС. После подтверждения соответствия безопасности стандартам будет разрешен экспорт как замороженного, так и охлажденного мяса птицы.

В дальнейшем между компетентными органами двух стран согласуют условия и частоту проведения дополнительных лабораторных исследований. Украина уже отобрала репрезентативные образцы и направила их в лабораторию ЕС, демонстрируя готовность действовать прозрачно и оперативно.

По итогам переговоров стороны выразили взаимную благодарность за профессиональное сотрудничество и прямой диалог, подчеркнув, что партнерское взаимодействие является залогом доверия и стабильного развития торговли безопасной пищевой продукцией.

