Кто может работать удаленно: список профессий для дистанционной работы
Дистанционная работа в Украине уже стала привычным форматом для части работников. Цифровые инструменты, онлайн-сервисы и развитие ИТ позволили многим специалистам выполнять задачи без привязки к офису. В то же время значительная часть профессий остается зависимой от физического присутствия на рабочем месте — в производственных цехах, больницах, магазинах или на предприятиях.
Государственная служба занятости рассказала, какие профессии в Украине лучше всего подходят для дистанционной работы, а для каких такой формат практически невозможен.
Руководители и госслужащие: дистанционный формат ограничен
К этой группе относятся законодатели, высшие государственные служащие, руководители и менеджеры. Часть их задач — подготовку документов, анализ данных или рабочую коммуникацию — теоретически можно выполнять удаленно.
Однако большинство управленческих процессов связано с личными встречами. Переговоры, совещания, конференции, сессии и другие форматы живого обсуждения часто требуют присутствия в офисе или на официальных мероприятиях.
Профессионалы: больше всего возможностей для дистанционной работы
Наибольшие шансы работать из дома имеют представители интеллектуальных профессий. К ним относятся:
- ИТ-специалисты
- математики
- инженеры
- архитекторы
- финансисты
- психологи
- репетиторы
- литературоведы
- представители творческих профессий.
Для таких специалистов главным инструментом работы являются компьютер и доступ к интернету.
Впрочем, часть профессионалов остается привязанной к рабочему месту. Например, сотрудники научных лабораторий используют специализированное оборудование, врачи проводят очные приемы пациентов, а специалисты по контролю качества должны непосредственно осматривать объекты или производственные процессы.
Технические специалисты: удаленная работа доступна не всем
В этой категории примерно две трети профессий не подходят для удаленной работы. Среди них:
- техники-строители
- электрики
- механики
- операторы промышленного оборудования
- специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности
- экскурсоводы
- дрессировщики животных.
В то же время есть профессии, где дистанционный формат возможен. Например:
- чертежники
- коммерческие дизайнеры
- звукорежиссеры
- администраторы веб-сайтов
- специалисты по компьютерной графике
- дизайнеры.
Технические служащие: преимущественно работа на месте
Большинство технических служащих работает стационарно. К этой категории относятся:
- секретари
- складские работники
- кассиры банков
- дежурные
- архивариусы
- почтальоны
- парковщики.
Однако даже в этой сфере есть профессии, которые могут работать удаленно. Это, в частности, корректоры, операторы электронно-коммуникационных услуг, составители кинопрограмм или специалисты по подбору справочных материалов.
Сфера услуг: часть работы уже переведена онлайн
Работники сферы торговли и услуг традиционно работают офлайн. Бармены, парикмахеры, визажисты или охранники должны находиться на рабочем месте.
Однако цифровизация постепенно меняет ситуацию. Дистанционно могут работать, например:
- продавцы интернет-магазинов
- администраторы онлайн-сервисов
- астрологи
- видеотекари.
Рабочие профессии: дистанционная работа почти невозможна
Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства, а также операторы промышленного оборудования полностью зависят от места работы.
Так же не могут перейти на дистанционный формат горняки, подрывники, каменщики, штукатуры, стекольщики, кузнецы или сварщики. Их труд напрямую связан с производственными процессами.
В то же время некоторые ремесленные профессии позволяют частично работать из дома. Например, это могут быть швеи, вышивальщицы или другие мастера ручной работы.
Самые простые профессии: работа только офлайн
Есть профессии, которые вообще не предусматривают дистанционного формата. Среди них:
- смотрители домов
- посыльные
- грузчики
- кладовщики
- работники добывающих отраслей
- музейные смотрители.
