  1. В Украине

Кто может работать удаленно: список профессий для дистанционной работы

08:46, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие профессии лучше всего подходят для дистанционной работы, а для каких такой формат почти невозможен.
Кто может работать удаленно: список профессий для дистанционной работы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дистанционная работа в Украине уже стала привычным форматом для части работников. Цифровые инструменты, онлайн-сервисы и развитие ИТ позволили многим специалистам выполнять задачи без привязки к офису. В то же время значительная часть профессий остается зависимой от физического присутствия на рабочем месте — в производственных цехах, больницах, магазинах или на предприятиях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Государственная служба занятости рассказала, какие профессии в Украине лучше всего подходят для дистанционной работы, а для каких такой формат практически невозможен.

Руководители и госслужащие: дистанционный формат ограничен

К этой группе относятся законодатели, высшие государственные служащие, руководители и менеджеры. Часть их задач — подготовку документов, анализ данных или рабочую коммуникацию — теоретически можно выполнять удаленно.

Однако большинство управленческих процессов связано с личными встречами. Переговоры, совещания, конференции, сессии и другие форматы живого обсуждения часто требуют присутствия в офисе или на официальных мероприятиях.

Профессионалы: больше всего возможностей для дистанционной работы

Наибольшие шансы работать из дома имеют представители интеллектуальных профессий. К ним относятся:

  • ИТ-специалисты
  • математики
  • инженеры
  • архитекторы
  • финансисты
  • психологи
  • репетиторы
  • литературоведы
  • представители творческих профессий.

Для таких специалистов главным инструментом работы являются компьютер и доступ к интернету.

Впрочем, часть профессионалов остается привязанной к рабочему месту. Например, сотрудники научных лабораторий используют специализированное оборудование, врачи проводят очные приемы пациентов, а специалисты по контролю качества должны непосредственно осматривать объекты или производственные процессы.

Технические специалисты: удаленная работа доступна не всем

В этой категории примерно две трети профессий не подходят для удаленной работы. Среди них:

  • техники-строители
  • электрики
  • механики
  • операторы промышленного оборудования
  • специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности
  • экскурсоводы
  • дрессировщики животных.

В то же время есть профессии, где дистанционный формат возможен. Например:

  • чертежники
  • коммерческие дизайнеры
  • звукорежиссеры
  • администраторы веб-сайтов
  • специалисты по компьютерной графике
  • дизайнеры.

Технические служащие: преимущественно работа на месте

Большинство технических служащих работает стационарно. К этой категории относятся:

  • секретари
  • складские работники
  • кассиры банков
  • дежурные
  • архивариусы
  • почтальоны
  • парковщики.

Однако даже в этой сфере есть профессии, которые могут работать удаленно. Это, в частности, корректоры, операторы электронно-коммуникационных услуг, составители кинопрограмм или специалисты по подбору справочных материалов.

Сфера услуг: часть работы уже переведена онлайн

Работники сферы торговли и услуг традиционно работают офлайн. Бармены, парикмахеры, визажисты или охранники должны находиться на рабочем месте.

Однако цифровизация постепенно меняет ситуацию. Дистанционно могут работать, например:

  • продавцы интернет-магазинов
  • администраторы онлайн-сервисов
  • астрологи
  • видеотекари.

Рабочие профессии: дистанционная работа почти невозможна

Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства, а также операторы промышленного оборудования полностью зависят от места работы.

Так же не могут перейти на дистанционный формат горняки, подрывники, каменщики, штукатуры, стекольщики, кузнецы или сварщики. Их труд напрямую связан с производственными процессами.

В то же время некоторые ремесленные профессии позволяют частично работать из дома. Например, это могут быть швеи, вышивальщицы или другие мастера ручной работы.

Самые простые профессии: работа только офлайн

Есть профессии, которые вообще не предусматривают дистанционного формата. Среди них:

  • смотрители домов
  • посыльные
  • грузчики
  • кладовщики
  • работники добывающих отраслей
  • музейные смотрители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]