Кто может работать удаленно: список профессий для дистанционной работы

Какие профессии лучше всего подходят для дистанционной работы, а для каких такой формат почти невозможен.

Дистанционная работа в Украине уже стала привычным форматом для части работников. Цифровые инструменты, онлайн-сервисы и развитие ИТ позволили многим специалистам выполнять задачи без привязки к офису. В то же время значительная часть профессий остается зависимой от физического присутствия на рабочем месте — в производственных цехах, больницах, магазинах или на предприятиях.

Государственная служба занятости рассказала, какие профессии в Украине лучше всего подходят для дистанционной работы, а для каких такой формат практически невозможен.

Руководители и госслужащие: дистанционный формат ограничен

К этой группе относятся законодатели, высшие государственные служащие, руководители и менеджеры. Часть их задач — подготовку документов, анализ данных или рабочую коммуникацию — теоретически можно выполнять удаленно.

Однако большинство управленческих процессов связано с личными встречами. Переговоры, совещания, конференции, сессии и другие форматы живого обсуждения часто требуют присутствия в офисе или на официальных мероприятиях.

Профессионалы: больше всего возможностей для дистанционной работы

Наибольшие шансы работать из дома имеют представители интеллектуальных профессий. К ним относятся:

ИТ-специалисты

математики

инженеры

архитекторы

финансисты

психологи

репетиторы

литературоведы

представители творческих профессий.

Для таких специалистов главным инструментом работы являются компьютер и доступ к интернету.

Впрочем, часть профессионалов остается привязанной к рабочему месту. Например, сотрудники научных лабораторий используют специализированное оборудование, врачи проводят очные приемы пациентов, а специалисты по контролю качества должны непосредственно осматривать объекты или производственные процессы.

Технические специалисты: удаленная работа доступна не всем

В этой категории примерно две трети профессий не подходят для удаленной работы. Среди них:

техники-строители

электрики

механики

операторы промышленного оборудования

специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности

экскурсоводы

дрессировщики животных.

В то же время есть профессии, где дистанционный формат возможен. Например:

чертежники

коммерческие дизайнеры

звукорежиссеры

администраторы веб-сайтов

специалисты по компьютерной графике

дизайнеры.

Технические служащие: преимущественно работа на месте

Большинство технических служащих работает стационарно. К этой категории относятся:

секретари

складские работники

кассиры банков

дежурные

архивариусы

почтальоны

парковщики.

Однако даже в этой сфере есть профессии, которые могут работать удаленно. Это, в частности, корректоры, операторы электронно-коммуникационных услуг, составители кинопрограмм или специалисты по подбору справочных материалов.

Сфера услуг: часть работы уже переведена онлайн

Работники сферы торговли и услуг традиционно работают офлайн. Бармены, парикмахеры, визажисты или охранники должны находиться на рабочем месте.

Однако цифровизация постепенно меняет ситуацию. Дистанционно могут работать, например:

продавцы интернет-магазинов

администраторы онлайн-сервисов

астрологи

видеотекари.

Рабочие профессии: дистанционная работа почти невозможна

Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства, а также операторы промышленного оборудования полностью зависят от места работы.

Так же не могут перейти на дистанционный формат горняки, подрывники, каменщики, штукатуры, стекольщики, кузнецы или сварщики. Их труд напрямую связан с производственными процессами.

В то же время некоторые ремесленные профессии позволяют частично работать из дома. Например, это могут быть швеи, вышивальщицы или другие мастера ручной работы.

Самые простые профессии: работа только офлайн

Есть профессии, которые вообще не предусматривают дистанционного формата. Среди них:

смотрители домов

посыльные

грузчики

кладовщики

работники добывающих отраслей

музейные смотрители.

