Комиссию по вопросам гражданства при Президенте обновили — кто вошел в новый состав

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №222/2026 об изменениях в составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

Согласно документу, в персональный состав Комиссии введены:

Иван Русин — генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины;

Андрей Тупиков — заместитель главы Службы безопасности Украины.

Также в составе Комиссии утвержден начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

В то же время из состава Комиссии выведены А. Покотило и С. Андрущенко.

