  1. В Украине

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте обновили — кто вошел в новый состав

09:46, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Комиссию при Президенте по вопросам гражданства вошли представители СБУ и ГУР.
Комиссию по вопросам гражданства при Президенте обновили — кто вошел в новый состав
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №222/2026 об изменениях в составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно документу, в персональный состав Комиссии введены:

Иван Русин — генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины;

Андрей Тупиков — заместитель главы Службы безопасности Украины.

Также в составе Комиссии утвержден начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

В то же время из состава Комиссии выведены А. Покотило и С. Андрущенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт гражданство указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]