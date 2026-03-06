Комиссию по вопросам гражданства при Президенте обновили — кто вошел в новый состав
09:46, 6 марта 2026
В Комиссию при Президенте по вопросам гражданства вошли представители СБУ и ГУР.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №222/2026 об изменениях в составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.
Согласно документу, в персональный состав Комиссии введены:
Иван Русин — генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины;
Андрей Тупиков — заместитель главы Службы безопасности Украины.
Также в составе Комиссии утвержден начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.
В то же время из состава Комиссии выведены А. Покотило и С. Андрущенко.
