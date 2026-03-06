АМКУ оштрафовал производителя воды, потому что она оказалась не из Карпат
Минеральная природная столовая вода «Карпатская Джерельна» не происходит из Украинских Карпат. Такой вывод стал основанием для решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать производителя на 9 422 082 грн.
Как установил Антимонопольный комитет Украины, компания распространяла неправдивые сведения о происхождении воды. Речь идет, в частности, об информации на этикетках продукции и на вебсайте производителя.
Дело открыли по заявлению потребителя. Во время его рассмотрения Комитет привлек данные научных учреждений, среди которых Западный научный центр Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, государственное научно-производственное предприятие «Картография» и Институт геологических наук Национальной академии наук Украины. Специалисты сообщили, что Южно-Струтинское месторождение, из которого добывают воду этой торговой марки, а также село Струтин Львовской области не относятся к территории Украинских Карпат.
Комитет также исследовал, как потребители воспринимают информацию на этикетках. Опрос показал, что название «Карпатская Джерельна» вместе с изображениями гор, елей и карты с обозначением «Карпаты» может создавать впечатление, что вода происходит именно из этого региона.
В АМКУ отметили, что такая подача информации может предоставлять производителю неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями и продавцами минеральной природной столовой воды.
Во время рассмотрения дела ООО «Карпатские минеральные воды» сообщило о намерении изменить оформление этикеток. Компания планирует четко указывать, что «Карпатская Джерельна» является только торговой маркой, а не указанием на регион происхождения воды. В то же время продукцию с новым оформлением еще не ввели в хозяйственный оборот.
По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины признал действия компании нарушением статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и обязал прекратить нарушение.
