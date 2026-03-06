АМКУ оштрафовал производителя воды, потому что она оказалась не из Карпат

Потребители могли считать по этикетке, что вода происходит из Карпат, хотя это не так.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минеральная природная столовая вода «Карпатская Джерельна» не происходит из Украинских Карпат. Такой вывод стал основанием для решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать производителя на 9 422 082 грн.

Как установил Антимонопольный комитет Украины, компания распространяла неправдивые сведения о происхождении воды. Речь идет, в частности, об информации на этикетках продукции и на вебсайте производителя.

Дело открыли по заявлению потребителя. Во время его рассмотрения Комитет привлек данные научных учреждений, среди которых Западный научный центр Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, государственное научно-производственное предприятие «Картография» и Институт геологических наук Национальной академии наук Украины. Специалисты сообщили, что Южно-Струтинское месторождение, из которого добывают воду этой торговой марки, а также село Струтин Львовской области не относятся к территории Украинских Карпат.

Комитет также исследовал, как потребители воспринимают информацию на этикетках. Опрос показал, что название «Карпатская Джерельна» вместе с изображениями гор, елей и карты с обозначением «Карпаты» может создавать впечатление, что вода происходит именно из этого региона.

В АМКУ отметили, что такая подача информации может предоставлять производителю неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями и продавцами минеральной природной столовой воды.

Во время рассмотрения дела ООО «Карпатские минеральные воды» сообщило о намерении изменить оформление этикеток. Компания планирует четко указывать, что «Карпатская Джерельна» является только торговой маркой, а не указанием на регион происхождения воды. В то же время продукцию с новым оформлением еще не ввели в хозяйственный оборот.

По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины признал действия компании нарушением статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и обязал прекратить нарушение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.