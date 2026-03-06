  1. В Україні

АМКУ оштрафував виробника води, бо вона виявилася не з Карпат

11:41, 6 березня 2026
Споживачі могли вважати за етикеткою, що вода походить із Карпат, хоча це не так.
Мінеральна природна столова вода «Карпатська Джерельна» не походить із Українських Карпат. Такий висновок став підставою для рішення Антимонопольного комітету України оштрафувати виробника на 9 422 082 грн.

Як встановив Антимонопольний комітет України, компанія поширювала неправдиві відомості про походження води. Йдеться, зокрема, про інформацію на етикетках продукції та на вебсайті виробника.

Справу відкрили за заявою споживача. Під час її розгляду Комітет залучив дані наукових установ, серед яких Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, державне науково-виробниче підприємство «Картографія» та Інститут геологічних наук Національної академії наук України. Фахівці повідомили, що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувають воду цієї торговельної марки, а також село Струтин Львівської області не належать до території Українських Карпат.

Комітет також дослідив, як споживачі сприймають інформацію на етикетках. Опитування показало, що назва «Карпатська Джерельна» разом із зображеннями гір, ялин і карти з позначкою «Карпати» може створювати враження, що вода походить саме з цього регіону.

В АМКУ зазначили, що така подача інформації може надавати виробнику неправомірні конкурентні переваги перед іншими виробниками та продавцями мінеральної природної столової води.

Під час розгляду справи ТОВ «Карпатські мінеральні води» повідомило про намір змінити оформлення етикеток. Компанія планує чітко зазначати, що «Карпатська Джерельна» є лише торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження води. Водночас продукцію з новим оформленням ще не ввели в обіг.

За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет України визнав дії компанії порушенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та зобов’язав припинити порушення.

АМКУ

