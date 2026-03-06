  1. В Україні

Комісію з громадянства при Президентові оновили — хто увійшов до нового складу

09:46, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До Комісії при Президентові з питань громадянства увійшли представники СБУ та ГУР.
Комісію з громадянства при Президентові оновили — хто увійшов до нового складу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №222/2026 про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до документа, до персонального складу Комісії введено:

Івана Русина — генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України;

Андрія Тупікова — заступника голови Служби безпеки України.

Також у складі Комісії затверджено начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка.

Водночас зі складу Комісії виведено О. Покотила та С. Андрущенка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

паспорт громадянство указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

З’їзд суддів 2026: можливість перезавантаження для судової системи

ХХ черговий з’їзд суддів має завершити процедуру формування складу Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]