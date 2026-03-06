Комісію з громадянства при Президентові оновили — хто увійшов до нового складу

До Комісії при Президентові з питань громадянства увійшли представники СБУ та ГУР.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №222/2026 про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Відповідно до документа, до персонального складу Комісії введено:

Івана Русина — генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України;

Андрія Тупікова — заступника голови Служби безпеки України.

Також у складі Комісії затверджено начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка.

Водночас зі складу Комісії виведено О. Покотила та С. Андрущенка.

