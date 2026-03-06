ТЦК відмовив у відстрочці через сестру в Молдові: суд став на бік чоловіка, який доглядає матір

Сестра проживає за кордоном і не може забезпечувати догляд за матір’ю з інвалідністю.

Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК, який відмовив чоловікові у продовженні відстрочки від мобілізації через наявність сестри. Суд встановив, що сестра є громадянкою Молдови та проживає за кордоном, тому фактично не може доглядати за їхньою матір’ю з інвалідністю.

Відповідну справу суд розглянув за позовом військовозобов’язаного, який утримує матір — особу з інвалідністю ІІ групи. Раніше ТЦК надав йому відстрочку від мобілізації, однак згодом відмовив у її продовженні, пославшись на наявність інших родичів, які нібито можуть забезпечити догляд.

Обставини справи №420/37051/25

Позивач перебуває на військовому обліку та у 2024 році звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації на підставі пункту 13 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Підставою було те, що його мати є особою з інвалідністю ІІ групи.

До заяви він надав документи, що підтверджують стан здоров’я матері, родинні зв’язки та спільне проживання. Комісія при ТЦК надала йому відстрочку, яка діяла з серпня 2024 року та надалі автоматично продовжувалася.

Однак у вересні 2025 року комісія при ТЦК відмовила у подальшому продовженні відстрочки. Причиною назвали наявність інших осіб, які за законом можуть утримувати матір — її чоловіка та доньку.

Позивач оскаржив це рішення до суду.

Що встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що:

мати позивача має інвалідність ІІ групи безстроково;

батько позивача, який формально є чоловіком особи з інвалідністю, сам потребує постійного догляду, що підтверджено медичним висновком;

сестра позивача є громадянкою Республіки Молдова і постійно проживає за кордоном з 2008 року.

За таких обставин суд дійшов висновку, що ці особи не можуть вважатися такими, що реально забезпечують утримання матері.

Крім того, суд звернув увагу, що під час первинного надання відстрочки ті самі документи вже були визнані ТЦК достатніми. Водночас відповідачі не надали доказів, що обставини змінилися: стан здоров’я матері чи батька покращився або сімейний стан позивача змінився.

Суд також встановив, що ТЦК не провів належної перевірки підстав для продовження відстрочки після продовження мобілізації, як це передбачено законодавством.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд:

визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо непроведення перевірки підстав для відстрочки;

скасував рішення комісії ТЦК, яким чоловіку відмовили у продовженні відстрочки;

зобов’язав ТЦК повторно перевірити підстави для відстрочки та прийняти нове рішення з урахуванням правової оцінки суду.

Крім того, суд стягнув з відповідача на користь позивача 2422,40 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.

