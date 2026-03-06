ТЦК отказал в отсрочке из-за сестры в Молдове: суд стал на сторону мужчины, который ухаживает за матерью

Сестра проживает за границей и не может обеспечивать уход за матерью с инвалидностью.

Одеський окружной административный суд отменил решение ТЦК, который отказал мужчине в продлении отсрочки от мобилизации из-за наличия сестры. Суд установил, что сестра является гражданкой Молдовы и проживает за границей, поэтому фактически не может ухаживать за их матерью с инвалидностью.

Соответствующее дело суд рассмотрел по иску военнообязанного, который содержит мать — лицо с инвалидностью II группы. Ранее ТЦК предоставил ему отсрочку от мобилизации, однако впоследствии отказал в ее продлении, сославшись на наличие других родственников, которые якобы могут обеспечить уход.

Обстоятельства дела №420/37051/25

Истец состоит на воинском учете и в 2024 году обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Основанием было то, что его мать является лицом с инвалидностью II группы.

К заявлению он приложил документы, подтверждающие состояние здоровья матери, родственные связи и совместное проживание. Комиссия при ТЦК предоставила ему отсрочку, которая действовала с августа 2024 года и в дальнейшем автоматически продлевалась.

Однако в сентябре 2025 года комиссия при ТЦК отказала в дальнейшем продлении отсрочки. Причиной назвали наличие других лиц, которые по закону могут содержать мать — ее мужа и дочь.

Истец обжаловал это решение в суде.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела суд установил, что:

мать истца имеет инвалидность II группы бессрочно;

отец истца, который формально является мужем лица с инвалидностью, сам нуждается в постоянном уходе, что подтверждено медицинским заключением;

сестра истца является гражданкой Республики Молдова и постоянно проживает за границей с 2008 года.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что эти лица не могут считаться такими, которые фактически обеспечивают содержание матери.

Кроме того, суд обратил внимание, что при первоначальном предоставлении отсрочки те же документы уже были признаны ТЦК достаточными. В то же время ответчики не предоставили доказательств того, что обстоятельства изменились: состояние здоровья матери или отца улучшилось либо изменилось семейное положение истца.

Суд также установил, что ТЦК не провел надлежащую проверку оснований для продления отсрочки после продления мобилизации, как это предусмотрено законодательством.

Решение суда

Одеський окружной административный суд:

признал противоправным бездействие ТЦК в части непроведения проверки оснований для отсрочки;

отменил решение комиссии ТЦК, которым мужчине отказали в продлении отсрочки;

обязал ТЦК повторно проверить основания для отсрочки и принять новое решение с учетом правовой оценки суда.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца 2422,40 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный административный суд в течение 30 дней.

