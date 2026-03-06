  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ТЦК отказал в отсрочке из-за сестры в Молдове: суд стал на сторону мужчины, который ухаживает за матерью

12:17, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сестра проживает за границей и не может обеспечивать уход за матерью с инвалидностью.
ТЦК отказал в отсрочке из-за сестры в Молдове: суд стал на сторону мужчины, который ухаживает за матерью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одеський окружной административный суд отменил решение ТЦК, который отказал мужчине в продлении отсрочки от мобилизации из-за наличия сестры. Суд установил, что сестра является гражданкой Молдовы и проживает за границей, поэтому фактически не может ухаживать за их матерью с инвалидностью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующее дело суд рассмотрел по иску военнообязанного, который содержит мать — лицо с инвалидностью II группы. Ранее ТЦК предоставил ему отсрочку от мобилизации, однако впоследствии отказал в ее продлении, сославшись на наличие других родственников, которые якобы могут обеспечить уход.

Обстоятельства дела №420/37051/25

Истец состоит на воинском учете и в 2024 году обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Основанием было то, что его мать является лицом с инвалидностью II группы.

К заявлению он приложил документы, подтверждающие состояние здоровья матери, родственные связи и совместное проживание. Комиссия при ТЦК предоставила ему отсрочку, которая действовала с августа 2024 года и в дальнейшем автоматически продлевалась.

Однако в сентябре 2025 года комиссия при ТЦК отказала в дальнейшем продлении отсрочки. Причиной назвали наличие других лиц, которые по закону могут содержать мать — ее мужа и дочь.

Истец обжаловал это решение в суде.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела суд установил, что:

  • мать истца имеет инвалидность II группы бессрочно;
  • отец истца, который формально является мужем лица с инвалидностью, сам нуждается в постоянном уходе, что подтверждено медицинским заключением;
  • сестра истца является гражданкой Республики Молдова и постоянно проживает за границей с 2008 года.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что эти лица не могут считаться такими, которые фактически обеспечивают содержание матери.

Кроме того, суд обратил внимание, что при первоначальном предоставлении отсрочки те же документы уже были признаны ТЦК достаточными. В то же время ответчики не предоставили доказательств того, что обстоятельства изменились: состояние здоровья матери или отца улучшилось либо изменилось семейное положение истца.

Суд также установил, что ТЦК не провел надлежащую проверку оснований для продления отсрочки после продления мобилизации, как это предусмотрено законодательством.

Решение суда

Одеський окружной административный суд:

  • признал противоправным бездействие ТЦК в части непроведения проверки оснований для отсрочки;
  • отменил решение комиссии ТЦК, которым мужчине отказали в продлении отсрочки;
  • обязал ТЦК повторно проверить основания для отсрочки и принять новое решение с учетом правовой оценки суда.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца 2422,40 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный административный суд в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Одесса судебная практика ТЦК мобилизация отсрочка военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]