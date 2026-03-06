В Угорщині заявили, що українських інкасаторів затримали у справі про відмивання грошей

Сімох інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині.

Фото: Forbes.hu

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що українських інкасаторів затримали у справі про відмивання грошей. Про це повідомило угорське видання Index.hu, посилаючись на служби.

За даними NAV, 5 березня були затримані семеро українців, які планували перевезти з Австрії до України 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. За інформацією ЗМІ, один із затриманих – колишній генерал українських спецслужб.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х заявив, що українські консули не можуть потрапити до 7 громадян України, яких затримали в Будапешті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України».

В НБУ, в свою чергу, заявили, що українська сторона вимагає від влади Угорщини негайно звільнити громадян України, надати офіційне пояснення причин їхнього затримання, а також повідомити про місце перебування інкасаторських автомобілів і відповідного вантажу.

