  1. У світі
  2. / В Україні

В Угорщині заявили, що українських інкасаторів затримали у справі про відмивання грошей

11:59, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сімох інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині.
В Угорщині заявили, що українських інкасаторів затримали у справі про відмивання грошей
Фото: Forbes.hu
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що українських інкасаторів затримали у справі про відмивання грошей. Про це повідомило угорське видання Index.hu, посилаючись на служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними NAV, 5 березня були затримані семеро українців, які планували перевезти з Австрії до України 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. За інформацією ЗМІ, один із затриманих – колишній генерал українських спецслужб.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х заявив, що українські консули не можуть потрапити до 7 громадян України, яких затримали в Будапешті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України».

В НБУ, в свою чергу, заявили, що українська сторона вимагає від влади Угорщини негайно звільнити громадян України, надати офіційне пояснення причин їхнього затримання, а також повідомити про місце перебування інкасаторських автомобілів і відповідного вантажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші МЗС Україна Угорщина кримінальне провадження банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Порядок подання заяв до Реєстру збитків зміниться: що пропонує Мінцифри

Мінцифри винесло на громадське обговорення проект постанови, який розширює перелік категорій для подання заяв до Реєстру збитків.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]