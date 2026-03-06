В Венгрии заявили, что украинских инкассаторов задержали по делу об отмывании денег

Семерых инкассаторов Ощадбанка задержали в Венгрии.

Фото: Forbes.hu

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) заявила, что украинских инкассаторов задержали по делу об отмывании денег. Об этом сообщило венгерское издание Index.hu со ссылкой на службы.

По данным NAV, 5 марта были задержаны семеро украинцев, которые планировали перевезти из Австрии в Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. По информации СМИ, один из задержанных – бывший генерал украинских спецслужб.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х заявил, что украинские консулы не могут попасть к 7 гражданам Украины, которых задержали в Будапеште.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины».

В НБУ, в свою очередь, заявили, что украинская сторона требует от властей Венгрии немедленно освободить граждан Украины, предоставить официальное объяснение причин их задержания, а также сообщить о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза.

