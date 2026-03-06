  1. В Украине
Нацбанк требует официальных объяснений от Венгрии и освобождения инкассаторов Ощадбанка

08:38, 6 марта 2026
В НБУ заявили об исчезновении связи с семью сотрудниками инкассации и настаивают на их немедленном освобождении.
Фото: НБУ
Национальный банк Украины отреагировал на ситуацию с захватом инкассаторских автомобилей Ощадбанка и незаконным удержанием сотрудников инкассаторской бригады на территории Венгрии.

По информации Ощадбанка, 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии. В составе бригад находились семь сотрудников банка.

В НБУ отметили, что в настоящее время местонахождение инкассаторов неизвестно, а мобильная связь с ними отсутствует. В то же время, согласно данным GPS, автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта.

Инкассаторские бригады выполняли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов. Операция осуществлялась в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО «Ощадбанк».

Как отметили в Нацбанке, груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

В заявлении НБУ отмечается, что украинская сторона требует от властей Венгрии немедленно освободить граждан Украины, предоставить официальное объяснение причин их задержания, а также сообщить о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины». Добавим, что по данным «Ощадбанка», в задержанных автомобилях находились ценности на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

НБУ Нацбанк Венгрия

