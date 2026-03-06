В Украине планируют новую систему подготовки к национальному сопротивлению для всех студентов и школьников
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 13347 относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Как сообщил глава комитета Александр Завитневич, документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.
Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют ввести новую дисциплину «Основы национального сопротивления», а также обновить и усовершенствовать преподавание предмета «Защита Украины».
Законопроект также предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводиться практические занятия.
Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с использованием современных интерактивных тренажеров.
Лица, чьи религиозные убеждения не позволяют пользоваться оружием, смогут заменить «оружейные» модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.
Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Напомним, что 16 декабря законопроект № 13347 был принят за основу.
