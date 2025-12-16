  1. Законодательство
Парламент сделал шаг к внедрению дисциплины «Основы национального сопротивления»

13:49, 16 декабря 2025
Документ предлагает отмену начальной общевойсковой подготовки и базовой общевойсковой подготовки как составляющих подготовки граждан Украины к военной службе.
Парламент сделал шаг к внедрению дисциплины «Основы национального сопротивления»
Верховная Рада во вторник, 16 декабря, приняла за основу законопроект № 13347, разработанный с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления и приобретения знаний, практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Как отметили в парламенте, документом предлагается переход от общевойсковой подготовки к системной подготовке граждан к национальному сопротивлению в учреждениях образования и создание специализированных центров подготовки.

В частности, предусмотрено изучение дисциплины «Основы национального сопротивления».

Законопроектом предлагаются изменения в законы Украины «Об основах национального сопротивления», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе», «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины», «О государственной службе», «О прокуратуре», «О национальной полиции», «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», «О столице Украины — городе-герое Киеве» и «Об управлении объектами государственной собственности», которыми, в частности, предусмотрено:

  • отмена начальной общевойсковой подготовки и базовой общевойсковой подготовки как составляющих подготовки граждан Украины к военной службе и введение подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению;
  • трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего и полного общего среднего образования;
  • создание и функционирование центров подготовки к национальному сопротивлению;
  • определение оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему центрами подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также определение порядка получения соответствующих разрешений;
  • обязательность подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • совершенствование соответствующих полномочий органов военного управления Вооруженных Сил Украины, Кабинета Министров Украины, центральных органов власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления и т. п.

