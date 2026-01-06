  1. В Украине

Можно ли совмещать государственные и индивидуальные номера на автомобиле — разъяснение для водителей

07:18, 6 января 2026
Водителей предупреждают об ответственности за использование «смешанных» номеров.
Можно ли совмещать государственные и индивидуальные номера на автомобиле — разъяснение для водителей
Главный сервисный центр МВД напомнил водителям, что использование на одном транспортном средстве различных типов номерных знаков — государственных и индивидуальных — является нарушением действующего законодательства.

Речь идет, в частности, о случаях, когда спереди автомобиля установлен стандартный государственный номер, а сзади — индивидуальный. Такая комбинация запрещена.

В соответствии с Приказом МВД №174, на транспортном средстве может быть закреплен только один комплект номерных знаков — либо государственный, либо индивидуальный.

В ведомстве подчеркивают: использование номеров, которые не соответствуют установленным образцам и требованиям, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

Отдельно в Главном сервисном центре МВД обратили внимание на требования к индивидуальным номерным знакам. Надписи и изображения на них не могут носить дискриминационный характер, содержать ненормативную лексику или имитировать государственную символику.

Также после получения индивидуальных номерных знаков владелец автомобиля обязан внести соответствующие изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

