Чи можна поєднувати державні та індивідуальні номери на автомобілі — роз’яснення для водіїв

Водіїв попереджають про відповідальність за використання «змішаних» номерів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям, що використання на одному транспортному засобі різних типів номерних знаків — державних та індивідуальних — є порушенням чинного законодавства.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли спереду автомобіля встановлено стандартний державний номер, а ззаду — індивідуальний. Така комбінація заборонена.

Відповідно до Наказу МВС №174, на транспортному засобі може бути закріплений лише один комплект номерних знаків — або державний, або індивідуальний.

У відомстві наголошують: використання номерів, які не відповідають встановленим зразкам і вимогам, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Окремо в Головному сервісному центрі МВС звернули увагу на вимоги до індивідуальних номерних знаків. Написи та зображення на них не можуть мати дискримінаційного характеру, містити ненормативну лексику або імітувати державну символіку.

Також після отримання індивідуальних номерних знаків власник авто зобов’язаний внести відповідні зміни до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.