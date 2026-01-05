Купание на Крещение — кому нельзя нырять в прорубь

Нырять в прорубь можно только в том случае, если человек полностью здоров.

Однократное купание в проруби вряд ли оздоровит, наоборот — купание в ледяной воде без подготовки может стать причиной проблем со здоровьем. В то же время холодная вода в целом оказывает положительное влияние на организм при условии, что закаливание проводится правильно и постепенно. Об этом напомнил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Что нужно знать о купании в проруби: правила безопасности

Купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медики. Только там проверено дно и есть возможность получить немедленную помощь в случае необходимости. Избегайте стихийных мест для купания.

Обязательное условие перед погружением в воду — энергичная разминка. Не стоит сразу прыгать в воду: сначала намочите лицо, грудь, живот и спину, и только после этого погружайтесь по шею. Не рекомендуется нырять с головой, так как это может привести к резкому охлаждению организма.

Безопасное пребывание в ледяной воде — 3–5 секунд. Людям, которые годами практикуют закаливание водой, не рекомендуется находиться в проруби дольше 1,5–2 минут.

После купания сразу снимите мокрую одежду, быстро разотритесь полотенцем и наденьте теплые вещи. Одежда должна быть просторной, с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь — удобной и желательно без шнурков. Если у вас онемели пальцы рук, подержите их на шее или животе несколько секунд, согрейте дыханием и продолжайте одеваться.

Обратите внимание, что «согреваться» перед или после купания в проруби алкоголем — чрезвычайно опасно. Алкоголь расширяет периферические сосуды, что значительно увеличивает теплоотдачу. То есть, несмотря на мнимое ощущение тепла, которое дает алкоголь, вы будете терять тепло значительно быстрее, а это — большой риск для здоровья.

Также не курите до или после купания, если у вас есть такая привычка. Курение существенно нарушает кровообращение, усиливая охлаждение. Выкуривание всего одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1 °C.

Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь, если у человека есть:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты);

заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь II и III стадии);

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых черепно-мозговых травм, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

болезни органов дыхания (туберкулез легких — активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания;

наличие крупных послеожоговых рубцов.

Если лицо решило нырять в прорубь — нужно посоветоваться со своим семейным врачом или терапевтом, как сделать это без вреда для здоровья.

Как влияет холодная вода на организм

Ожидать, что разовое купание в проруби сделает вас здоровым раз и навсегда, не стоит. Холодная вода действительно может быть полезной, но только при систематическом закаливании, то есть при ежедневном контакте с холодной водой.

Начинать закаливание лучше постепенно, в теплое время года, медленно снижая температуру воды. Тогда зимой вы сможете заходить в прорубь без вреда для здоровья.

Один из самых простых вариантов, с которых можно начать закаливание водой в любое время года, — контрастный душ.

Обратите внимание, что реакция на холод может быть индивидуальной. Чувствительность к холоду и реакции на охлаждение зависят от пола и возраста, телосложения, уровня физического развития и некоторых других факторов. Поэтому при одинаковой продолжительности пребывания в воде одной и той же температуры дети отдают на 10–20 % больше тепла, чем взрослые, мужчины — на 10–18 % больше, чем женщины.

Перед тем как начинать закаливание, посоветуйтесь со своим семейным врачом или терапевтом.

