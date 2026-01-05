Купання на Водохреща — кому не можна пірнати в ополонку

Пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо особа повністю здорова.

Фото: portal.lviv.ua

Одноразове купання в ополонці навряд чи оздоровить, навпаки - купання в крижаній воді без підготовки може стати причиною проблем зі здоров’ям. Водночас, холодна вода загалом має добрий вплив на організм, за умови, що загартовуватись особа буде правильно і поступово. Про це нагадав Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Що треба знати про купання в ополонці: правила безпеки

Купайтеся лише у спеціально обладнаних місцях, де чергують рятувальники та медики. Тільки там перевірене дно і є можливість отримати миттєву допомогу у разі необхідності. Уникайте стихійних місць для

Обов’язкова умова перед зануренням у воду - енергійна розминка. Не варто застрибувати у воду одразу: спочатку намочіть обличчя, груди, живіт та спину і лише після цього занурюйтесь по шию. Не варто пірнати з головою, адже це може призвести до різкого охолодження організму.

Безпечне перебування у крижаній воді - 3-5 секунд. Для людей, які роками практикують загартування водою, не рекомендується перебувати в ополонці довше 1,5 – 2 хвилин.

Після купання одразу зніміть мокрий одяг, швидко розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття - зручним і бажано без шнурівок. Якщо у вас оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.

Зверніть увагу, що “зігріватися” перед чи після купання в ополонці алкоголем - надзвичайно небезпечно! Алкоголь розширює периферійні судини, що значно збільшує тепловіддачу. Тобто попри ефимерне відчуття тепла, яке дає алкоголь, ви втрачатимете тепло значно швидше, а це - великий ризик для здоров’я.

Так само не куріть до чи після купання, якщо маєте таку звичку. Куріння істотно порушує кровообіг, збільшуючи охолодження. Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С.

Пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо особа повністю здорова.

Ні в якому разі не можна пірнати в ополонку, якщо у особи:

- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),

- захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),

- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),

- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),

- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),

- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),

- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),

- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),

- шкірно-венеричні захворювання,

- наявність великих післяопікових рубців.

Якщо вирішили пірнати в ополонку - порадьтесь зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, як це зробити без шкоди для здоров’я.

Як впливає холодна вода на організм

Очікувати, що разове купання в ополонці зробить вас здоровим раз і назавжди, не варто. Холодна вода насправді може бути корисною, але - лише при систематичному загартовуванні, тобто при щоденному контакті з холодною водою.

Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так взимку ви зможете зайти в ополонку без шкоди для здоров'я.

Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року - контрастний душ.

Зверніть увагу, що реакція на холод може бути індивідуальною. Чутливість до холоду та реакції на охолодження залежать від статі і віку, конституції, рівня фізичного розвитку та деяких інших чинників. Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї і тієї ж температури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.

Перед тим, як розпочати загартовуватись, порадьтесь зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом.

