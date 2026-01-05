Грязи, ванны и электрофорез не лечат: Минздрав опроверг распространенные мифы о реабилитации
Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенные мифы о реабилитации.
МОЗ подчеркивает: санаторные процедуры, прогревание и пассивные физиопроцедуры не способны восстановить утраченные двигательные или речевые функции после травм и заболеваний.
Миф 1: Реабилитация — это санаторий, грязи и ванны.
Санаторно-курортное лечение не восстанавливает утраченные двигательные или речевые функции. Грязи, бассейны, электрофорез не имеют доказанной эффективности для реального восстановления после травм или заболеваний.
Миф 2: Физиопроцедуры — основа реабилитации.
Электрофорез, гидромассаж, магнитотерапия и другое — это так называемые пассивные методы восстановления, когда человек не выполняет активных действий. Научных доказательств того, что такие методы восстанавливают функции, не существует.
Миф 3: Если лежать и прогреваться, мышцы восстанавливаются.
Мышцы, которые перестали работать из-за травмы или ранения, без движения не восстанавливаются. Это невозможно.
Миф 4: Реабилитацию можно начинать только через месяцы после травмы (ранения, заболевания, операции и т.п.).
Реабилитация начинается как можно раньше — сразу после стабилизации состояния пациента. Специалисты оценивают риски и подбирают безопасный объем и интенсивность нагрузок.
Миф 5: Один специалист может все восстановить.
Реабилитация — это командная работа. Каждый член мультидисциплинарной команды работает в пределах своей компетенции.
В МОЗ призывают помнить: настоящая реабилитация — это настойчивая, активная и поэтапная совместная работа пациента и мультидисциплинарной команды по индивидуальному плану восстановления.
