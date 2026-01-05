  1. Общество

Грязи, ванны и электрофорез не лечат: Минздрав опроверг распространенные мифы о реабилитации

23:38, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Санаторные процедуры, прогревание и пассивные физиопроцедуры не способны восстановить утраченные двигательные или речевые функции после травм и заболеваний.
Грязи, ванны и электрофорез не лечат: Минздрав опроверг распространенные мифы о реабилитации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенные мифы о реабилитации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

МОЗ подчеркивает: санаторные процедуры, прогревание и пассивные физиопроцедуры не способны восстановить утраченные двигательные или речевые функции после травм и заболеваний.

Миф 1: Реабилитация — это санаторий, грязи и ванны.

Санаторно-курортное лечение не восстанавливает утраченные двигательные или речевые функции. Грязи, бассейны, электрофорез не имеют доказанной эффективности для реального восстановления после травм или заболеваний.

Миф 2: Физиопроцедуры — основа реабилитации.

Электрофорез, гидромассаж, магнитотерапия и другое — это так называемые пассивные методы восстановления, когда человек не выполняет активных действий. Научных доказательств того, что такие методы восстанавливают функции, не существует.

Миф 3: Если лежать и прогреваться, мышцы восстанавливаются.

Мышцы, которые перестали работать из-за травмы или ранения, без движения не восстанавливаются. Это невозможно.

Миф 4: Реабилитацию можно начинать только через месяцы после травмы (ранения, заболевания, операции и т.п.).

Реабилитация начинается как можно раньше — сразу после стабилизации состояния пациента. Специалисты оценивают риски и подбирают безопасный объем и интенсивность нагрузок.

Миф 5: Один специалист может все восстановить.

Реабилитация — это командная работа. Каждый член мультидисциплинарной команды работает в пределах своей компетенции.

В МОЗ призывают помнить: настоящая реабилитация — это настойчивая, активная и поэтапная совместная работа пациента и мультидисциплинарной команды по индивидуальному плану восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]