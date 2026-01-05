Грязі, ванни та електрофорез не лікують: МОЗ спростувало поширені міфи про реабілітацію

Санаторні процедури, прогрівання та пасивні фізіопроцедури не здатні відновити втрачені рухові чи мовленнєві функції після травм і хвороб.

Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширені міфи про реабілітацію.

Міф 1: Реабілітація — це санаторій, грязі та ванни.

Санітарно-курортне лікування не відновлює втрачені рухові чи мовленнєві функції. Грязі, басейни, електрофорез не мають доведеної ефективності для реального відновлення після травм чи хвороб.

Міф 2: Фізіопроцедури — основа реабілітації.

Електрофорез, гідромасаж, магнітотерапія та інше — це так звані пасивні методи відновлення, коли людина не виконує активних дій. Наукових доказів того, що такі методи відновлюють функції, не існує.

Міф 3: Якщо лежати й прогріватися, м’язи відновлюються.

М’язи, які перестали працювати через травму або поранення без руху не відновлюються. Таке неможливо.

Міф 4: Реабілітацію можна починати лише через місяці після травми (поранення, хвороби, операції тощо)

Реабілітація починається якомога раніше — одразу після стабілізації стану пацієнта. Фахівці оцінюють ризики й підбирають безпечний обсяг та інтенсивність навантажень.

Міф 5: Один спеціаліст може все відновити.

Реабілітація — це командна робота. Кожен член мультидисциплінарної команди працює в межах своєї компетенції.

У МОЗ закликають пам’ятати: справжня реабілітація — це наполеглива, активна та поетапна спільна робота пацієнта й мультидисциплінарної команди за індивідуальним планом відновлення.

