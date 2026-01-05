  1. В Украине

Крещение в Киеве – список мест для купания

22:18, 5 января 2026
Для купания в столице 6 января будут работать 12 официально подготовленных мест.
В Киевской городской государственной администрации призывают жителей и гостей столицы накануне Крещения воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания – соблюдать правила безопасности и ограничения, установленные во время военного положения.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, 6 января с 8:00 до 17:00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных мест для погружения. Все локации обследованы водолазами КП «Плесо», дно очищено от опасных предметов, обустроены безопасные подходы к воде и кабинки для переодевания. Также на них будут дежурить спасатели, лайфгарды и медицинские работники.

Официальные места для купания определены в разных районах города. В Голосеевском районе это пляж «Галерный». В Деснянском районе — пляж «Троещина». В Днепровском районе — пляжи «Детский», «Венеция», «Тельбин», «Радуга» и «Радуга». В Оболонском районе — озеро Вербное, озеро Иорданское, пляж «Пуща-Водица», зона отдыха «Наталка» и пляж на Оболонском острове.

В Департаменте подчеркивают, что погружаться следует только в определенных и подготовленных местах и строго соблюдать рекомендации спасателей. В частности, заходить в воду необходимо постепенно, без резких движений. Рекомендуемое время пребывания в воде составляет 10-15 секунд, максимальное — до одной минуты. Не рекомендуется нырять с головой, особенно при отсутствии опыта закаливания, а после выхода из воды не следует оставаться на холоде.

После погружения советуют не растирать кожу, а осторожно промокнуть тело полотенцем, сразу надеть сухую теплую одежду и обувь и согреться теплым чаем или водой. Употребление алкогольных напитков категорически запрещено.

Также отмечается, что погружение не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. В случае головокружения, слабости или резкой боли необходимо немедленно обратиться к медикам, которые будут дежурить на локациях.

Отдельно отмечается, что во время воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию возле водоемов и пройти к ближайшему укрытию.

Городские власти призывают киевлян быть сознательными, не подвергать себя и окружающих опасности и соблюдать все ограничения, действующие в период военного положения.

Кроме того, КП «Киевский метрополитен» сообщило, что, как и в предыдущие годы, на станции метро «Гидропарк» временно откроют второй вестибюль. Он будет работать 6 января с 10:00 до 18:00.

