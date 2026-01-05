  1. В Україні

Водохреще у Києві – перелік локацій для купання

22:18, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для купання в столиці 6 січня працюватимуть 12 офіційно підготовлених локацій.
Водохреще у Києві – перелік локацій для купання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації закликають мешканців і гостей столиці напередодні Водохреща утриматися від масових заходів, а в разі купання — дотримуватися правил безпеки та обмежень, установлених під час воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, 6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених місць для занурення. Усі локації обстежені водолазами КП «Плесо», дно очищене від небезпечних предметів, облаштовані безпечні підходи до води та кабінки для переодягання. Також на них чергуватимуть рятувальники, лайфгарди та медичні працівники.

Офіційні місця для занурення визначені в різних районах міста. У Голосіївському районі це пляж «Галерний». У Деснянському районі — пляж «Троєщина». У Дніпровському районі — пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка» та «Райдуга». В Оболонському районі — озеро Вербне, озеро Йорданське, пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка» та пляж на Оболонському острові.

У Департаменті наголошують, що занурюватися слід лише у визначених і підготовлених місцях та суворо дотримуватися рекомендацій рятувальників. Зокрема, заходити у воду необхідно поступово, без різких рухів. Рекомендований час перебування у воді становить 10-15 секунд, максимальний — до однієї хвилини. Не рекомендується пірнати з головою, особливо за відсутності досвіду загартування, а після виходу з води не слід залишатися на холоді.

Після занурення радять не розтирати шкіру, а обережно промокнути тіло рушником, одразу одягнути сухий теплий одяг і взуття та зігрітися теплим чаєм або водою. Вживання алкогольних напоїв категорично заборонене.

Також зазначається, що занурення не рекомендується людям із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття. У разі запаморочення, слабкості чи різкого болю необхідно негайно звернутися до медиків, які чергуватимуть на локаціях.

Окремо наголошується, що під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію біля водойм і пройти до найближчого укриття.

Міська влада закликає киян бути свідомими, не наражати себе та оточення на небезпеку й дотримуватися всіх обмежень, що діють у період воєнного стану.

Крім того, КП «Київський метрополітен» повідомило, що, як і в попередні роки, на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль. Він працюватиме 6 січня з 10:00 до 18:00.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Дніпро свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]