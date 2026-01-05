Водохреще у Києві – перелік локацій для купання

Для купання в столиці 6 січня працюватимуть 12 офіційно підготовлених локацій.

У Київській міській державній адміністрації закликають мешканців і гостей столиці напередодні Водохреща утриматися від масових заходів, а в разі купання — дотримуватися правил безпеки та обмежень, установлених під час воєнного стану.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, 6 січня з 8:00 до 17:00 у Києві працюватимуть 12 спеціально підготовлених місць для занурення. Усі локації обстежені водолазами КП «Плесо», дно очищене від небезпечних предметів, облаштовані безпечні підходи до води та кабінки для переодягання. Також на них чергуватимуть рятувальники, лайфгарди та медичні працівники.

Офіційні місця для занурення визначені в різних районах міста. У Голосіївському районі це пляж «Галерний». У Деснянському районі — пляж «Троєщина». У Дніпровському районі — пляжі «Дитячий», «Венеція», «Тельбін», «Веселка» та «Райдуга». В Оболонському районі — озеро Вербне, озеро Йорданське, пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку «Наталка» та пляж на Оболонському острові.

У Департаменті наголошують, що занурюватися слід лише у визначених і підготовлених місцях та суворо дотримуватися рекомендацій рятувальників. Зокрема, заходити у воду необхідно поступово, без різких рухів. Рекомендований час перебування у воді становить 10-15 секунд, максимальний — до однієї хвилини. Не рекомендується пірнати з головою, особливо за відсутності досвіду загартування, а після виходу з води не слід залишатися на холоді.

Після занурення радять не розтирати шкіру, а обережно промокнути тіло рушником, одразу одягнути сухий теплий одяг і взуття та зігрітися теплим чаєм або водою. Вживання алкогольних напоїв категорично заборонене.

Також зазначається, що занурення не рекомендується людям із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском, ознаками ГРВІ або загальним погіршенням самопочуття. У разі запаморочення, слабкості чи різкого болю необхідно негайно звернутися до медиків, які чергуватимуть на локаціях.

Окремо наголошується, що під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію біля водойм і пройти до найближчого укриття.

Міська влада закликає киян бути свідомими, не наражати себе та оточення на небезпеку й дотримуватися всіх обмежень, що діють у період воєнного стану.

Крім того, КП «Київський метрополітен» повідомило, що, як і в попередні роки, на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль. Він працюватиме 6 січня з 10:00 до 18:00.

