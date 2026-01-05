  1. В Украине

Во Львовской области врачи извлекли из тела 13-летней девочки иглу, которую приняли за укус насекомого

22:54, 5 января 2026
Посторонний предмет неделю находился в мышце ребенка, ни она, ни родители об этом не знали.
Во Львовской области медики Детской больницы Святого Николая прооперировали 13-летнюю девочку, из тела которой извлекли швейную иглу, о наличии которой не догадывались ни сам ребенок, ни его родители. Посторонний предмет застрял глубоко в толще мышцы и мог вызвать повреждение сосудов или нервных окончаний.

Как сообщили в больнице, сначала родители считали, что на руке дочери появился укус насекомого. Небольшое пятнышко со временем превратилось в болезненное уплотнение. Через несколько дней рука опухла настолько, что девочка не могла ее согнуть, после чего семья обратилась к медикам.

Выяснилось, что накануне инцидента 13-летняя Ангелина из городка Дубляны шила новогоднее украшение к уроку и оставила иглы на столе. Утром, собираясь в школу в полумраке из-за отключения электроэнергии, она почувствовала резкую боль в руке, однако значения этому не придала.

При осмотре врачи обнаружили уплотнение, боль от которого распространялась вглубь тканей. Ребенка направили на УЗИ мягких тканей, где был зафиксирован посторонний предмет. Впоследствии рентген подтвердил, что игла вошла под углом 45 градусов и застряла глубоко в мышце. За неделю она продвинулась еще дальше.

Детский хирург Богдана Ли отметила, что пациенты с посторонними предметами в мягких тканях встречаются нередко, однако обычно люди знают, что именно произошло. Случай, когда о наличии инородного тела никто не догадывался, медики назвали редким.

Во время операции врачи должны были извлечь иглу строго по траектории ее входа, чтобы избежать поломки металла в тканях. С помощью рентген-навигации хирурги точно определили местоположение иглы, выполнили небольшой разрез и безопасно извлекли ее.

Также выяснилось, что девочка не была привита от столбняка, которым можно заразиться при травмировании металлическими предметами. После операции пациентку вакцинировали, а врачи напомнили родителям о важности проведения плановых прививок в соответствии с календарем вакцинации.

