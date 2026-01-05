На Львівщині лікарі вилучили з тіла 13-річної дівчинки голку, яку сприймали за укус комахи

Сторонній предмет тиждень перебував у м’язі дитини, ані вона, ані батьки про це не знали.

На Львівщині медики Дитячої лікарні Святого Миколая прооперували 13-річну дівчинку, з тіла якої вилучили швейну голку, про наявність якої не здогадувалися ні сама дитина, ні її батьки. Сторонній предмет застряг глибоко в товщі м’яза та міг спричинити ушкодження судин або нервових закінчень.

Як повідомили у лікарні, спершу батьки вважали, що на руці доньки з’явився укус комахи. Невелика цятка з часом перетворилася на болюче ущільнення. За кілька днів рука набрякла настільки, що дівчинка не могла її зігнути, після чого родина звернулася до медиків.

З’ясувалося, що напередодні інциденту 13-річна Ангеліна з містечка Дубляни шила новорічну прикрасу до уроку і залишила голки на столі. Вранці, збираючись до школи в напівтемряві через відключення електроенергії, вона відчула різкий біль у руці, однак значення цьому не надала.

Під час огляду лікарі виявили ущільнення, біль від якого поширювався вглиб тканин. Дитину направили на УЗД м’яких тканин, де було зафіксовано сторонній предмет. Згодом рентген підтвердив, що голка зайшла під кутом 45 градусів і застрягла глибоко в м’язі. За тиждень вона просунулася ще далі.

Дитяча хірургиня Богдана Лі зазначила, що пацієнти зі сторонніми предметами в м’яких тканинах трапляються нерідко, однак зазвичай люди знають, що саме сталося. Випадок, коли про наявність стороннього тіла не здогадувався ніхто, медики назвали рідкісним.

Під час операції лікарі мали витягнути голку строго за траєкторією її входження, щоб уникнути ламання металу в тканинах. За допомогою рентген-навігації хірурги точно визначили місце розташування голки, виконали невеликий розріз і безпечно вилучили її.

Також з’ясувалося, що дівчинка не була щеплена від правця, яким можна заразитися під час травмування металевими предметами. Після операції пацієнтку вакцинували, а лікарі нагадали батькам про важливість проведення планових щеплень відповідно до календаря вакцинації.

