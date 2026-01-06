Суд запретил работу колеса обозрения на Контрактовой площади

Суд в Киеве запретил эксплуатацию колеса обозрения на Контрактовой площади из-за угрозы аварии и травмирования людей.

Фото: Киевская городская прокуратура

Подольский районный суд Киева по ходатайству Подольской окружной прокуратуры наложил арест с запретом пользования на аттракцион «Колесо обозрения», расположенный на Контрактовой площади. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, при осмотре аттракциона было установлено, что металлические конструкции смонтированы на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В ведомстве отмечают, что это создает реальную угрозу возникновения аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, в частности травмированием или гибелью людей.

Учитывая выявленные нарушения, прокуроры обратились в суд с требованием приостановить эксплуатацию аттракциона, которое суд удовлетворил.

