  1. В Україні

Суд заборонив роботу колеса огляду на Контрактовій площі

07:10, 6 січня 2026
Суд у Києві заборонив експлуатацію колеса огляду на Контрактовій площі через загрозу аварії та травмування людей.
Суд заборонив роботу колеса огляду на Контрактовій площі
Фото: Київська міська прокуратура
Подільський районний суд Києва за клопотанням Подільської окружної прокуратури наклав арешт з забороною користування на атракціон «Колесо огляду», розташований на Контрактовій площі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначається у повідомленні прокуратури, під час огляду атракціону було встановлено, що металеві конструкції змонтовані на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

У відомстві наголошують, що це створює реальну загрозу виникнення аварійної ситуації з тяжкими наслідками, зокрема травмуванням або загибеллю людей.

З огляду на виявлені порушення прокурори звернулися до суду з вимогою зупинити експлуатацію атракціону, яку суд задовольнив.

прокуратура Київ Поділ

