Парламент зробив крок до впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»

Документ пропонує скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян України до військової служби.

Верховна Рада у вівторок 16 грудня прийняла за основу законопроєкт № 13347 розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Як зазначили у парламенті, документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки.

Зокрема, передбачено вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».

Законопроектом пропонуються зміни до законів України «Про основи національного спротиву», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ» та «Про управління об’єктами державної власності», якими, зокрема, передбачено:

скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян України до військової служби та запровадження підготовки здобувачів освіти до національного спротиву;

трансформацію загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти;

створення та функціонування центрів підготовки до національного спротиву;

визначення підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї центрами підготовки громадян до національного спротиву, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів;

обов’язковість підготовки громадян України до національного спротиву;

удосконалення відповідних повноважень органів військового управління Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування тощо.

