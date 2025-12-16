  1. Законодавство
  2. / В Україні

Парламент зробив крок до впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»

13:49, 16 грудня 2025
Документ пропонує скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян України до військової служби.
Парламент зробив крок до впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада у вівторок 16 грудня прийняла за основу законопроєкт № 13347 розроблений з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву та набуття знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Як зазначили у парламенті, документом пропонується перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян до національного спротиву в закладах освіти та створення спеціалізованих центрів підготовки.

Зокрема, передбачено вивчення дисципліни «Основи національного спротиву».

Законопроектом пропонуються зміни до законів України «Про основи національного спротиву», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ» та «Про управління об’єктами державної власності», якими, зокрема, передбачено:

  • скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян України до військової служби та запровадження підготовки здобувачів освіти до національного спротиву;
  • трансформацію загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти;
  • створення та функціонування центрів підготовки до національного спротиву;
  • визначення підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї центрами підготовки громадян до національного спротиву, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів;
  • обов’язковість підготовки громадян України до національного спротиву;
  • удосконалення відповідних повноважень органів військового управління Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]