  1. У світі

США перехопили російський нафтовий танкер з «тіньового флоту»

17:43, 7 січня 2026
США захопили нафтовий танкер Marinera під російським прапором після тижневої гонитви в Атлантичному океані.
США перехопили російський нафтовий танкер з «тіньового флоту»
Фото: Reuters
Сполучені Штати після тижневого переслідування в Атлантичному океані захопили нафтовий танкер, нині відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

За даними агентства, захоплення судна, яке раніше мало назву Bella-1, відбулося після того, як танкер прорвав морську блокаду США, запроваджену щодо суден, які підпадають під санкції, та неодноразово відбив спроби американської берегової охорони піднятися на борт.

Операцію з захоплення проводили берегова охорона США спільно з американськими військовими. За інформацією джерел Reuters, під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен РФ.

Окремо американські посадовці повідомили Reuters, що берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки. Це відбувається в межах ширшої кампанії США з реалізації морської блокади суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Раніше повідомлялося, що Росія направила підводний човен та інші військові кораблі для захисту нафтового танкера, який понад два тижні намагався уникнути американського переслідування. За даними ЗМІ, судно не заходило в порти Венесуели та не завантажувало нафту, однак залишалося об’єктом уваги США через підозри у причетності до так званого «тіньового флоту», який транспортує нелегальну нафту, зокрема з російського чорного ринку.

США росія Венесуела нафта

