  1. В мире

США перехватили российский нефтяной танкер из «теневого флота»

17:43, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
США захватили нефтяной танкер Marinera под российским флагом после недельной погони в Атлантическом океане.
США перехватили российский нефтяной танкер из «теневого флота»
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты после недельного преследования в Атлантическом океане захватили нефтяной танкер, ныне известный как Marinera и зарегистрированный под российским флагом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным агентства, захват судна, которое ранее называлось Bella-1, произошел после того, как танкер прорвал морскую блокаду США, введенную в отношении судов, подпадающих под санкции, и неоднократно отразил попытки американской береговой охраны подняться на борт.

Операцию по захвату проводили береговая охрана США совместно с американскими военными. По информации источников Reuters, во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности подводная лодка РФ.

Отдельно американские чиновники сообщили Reuters, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки. Это происходит в рамках более широкой кампании США по реализации морской блокады судов из Венесуэлы, на которые распространяются санкции.

Ранее сообщалось, что Россия направила подводную лодку и другие военные корабли для защиты нефтяного танкера, который более двух недель пытался избежать американского преследования. По данным СМИ, судно не заходило в порты Венесуэлы и не загружало нефть, однако оставалось объектом внимания США из-за подозрений в причастности к так называемому «теневому флоту», который транспортирует нелегальную нефть, в частности с российского черного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Венесуэла нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]