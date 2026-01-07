США перехватили российский нефтяной танкер из «теневого флота»

США захватили нефтяной танкер Marinera под российским флагом после недельной погони в Атлантическом океане.

Фото: Reuters

Соединенные Штаты после недельного преследования в Атлантическом океане захватили нефтяной танкер, ныне известный как Marinera и зарегистрированный под российским флагом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, захват судна, которое ранее называлось Bella-1, произошел после того, как танкер прорвал морскую блокаду США, введенную в отношении судов, подпадающих под санкции, и неоднократно отразил попытки американской береговой охраны подняться на борт.

Операцию по захвату проводили береговая охрана США совместно с американскими военными. По информации источников Reuters, во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности подводная лодка РФ.

Отдельно американские чиновники сообщили Reuters, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки. Это происходит в рамках более широкой кампании США по реализации морской блокады судов из Венесуэлы, на которые распространяются санкции.

Ранее сообщалось, что Россия направила подводную лодку и другие военные корабли для защиты нефтяного танкера, который более двух недель пытался избежать американского преследования. По данным СМИ, судно не заходило в порты Венесуэлы и не загружало нефть, однако оставалось объектом внимания США из-за подозрений в причастности к так называемому «теневому флоту», который транспортирует нелегальную нефть, в частности с российского черного рынка.

