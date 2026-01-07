Від агресії до вироків: у Раді розповіли, як ПАРЄ формує нову архітектуру відповідальності Росії

Гаага готується прийняти постійну інституцію спецтрибуналу.

Фото: Getty Images

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) за останні роки суттєво посилила свою роль у формуванні міжнародної правової відповіді на російську агресію проти України. Після виключення РФ з Ради Європи у березні 2022 року Асамблея стала однією з ключових платформ, де напрацьовуються механізми притягнення Кремля до повної відповідальності — від створення спеціального трибуналу до запуску компенсаційних інструментів за збитки, завдані з 2014 року. На цьому наголосила керівниця постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко.

Зокрема, під час повномасштабної війни було ухвалено низку резолюцій. Після виключення РФ з організації держава-агресор була позбавлена доступу до програм та фінансування, що вплинуло і на формування узгодженої санкційної політики в межах ЄС.

За словами Мезенцевої, резолюції Асамблеї після 2022 року вже трансформувалися у підписані міжнародні договори, зокрема щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії та механізмів компенсації завданих збитків.

Головною ініціативою 2025 року Мезенцева називає фіналізування Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України. Цей орган стане другим етапом компенсаційного механізму після Реєстру збитків, який уже прийняв понад 60 000 заяв. Комісія матиме повноваження розглядати вимоги про відшкодування шкоди, завданої не лише державі Україна, а й приватним та юридичним особам.

ПАРЄ наполягає, що цей процес має бути профінансований за рахунок репурпозації (переспрямування) заморожених російських державних активів, що є правомірним контрзаходом у межах міжнародного права.

Окрему увагу, за словами політкині, ПАРЄ приділяє питанню Спеціального трибуналу за злочин агресії. У червні 2025 року було підписано історичну угоду про його створення, яка передбачає притягнення до відповідальності не лише російського та білоруського керівництва, а й представників Північної Кореї, чиї війська були розгорнуті для участі у війні проти України.

