От агрессии к приговорам: в Раде рассказали, как ПАСЕ формирует новую архитектуру ответственности России

Гаага готовится принять постоянный институт спецтрибунала.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) за последние годы существенно усилила свою роль в формировании международно-правового ответа на российскую агрессию против Украины. После исключения РФ из Совета Европы в марте 2022 года Ассамблея стала одной из ключевых платформ, где разрабатываются механизмы привлечения Кремля к полной ответственности — от создания специального трибунала до запуска компенсационных инструментов за ущерб, причиненный с 2014 года. На этом подчеркнула руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

В частности, в период полномасштабной войны был принят ряд резолюций. После исключения РФ из организации государство-агрессор было лишено доступа к программам и финансированию, что повлияло и на формирование согласованной санкционной политики в рамках ЕС.

По словам Мезенцевой, резолюции Ассамблеи после 2022 года уже трансформировались в подписанные международные договоры, в частности по созданию специального трибунала за преступление агрессии и механизмов компенсации причиненного ущерба.

Главной инициативой 2025 года Мезенцева называет финализацию Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Этот орган станет вторым этапом компенсационного механизма после Реестра ущерба, который уже принял более 60 000 заявлений. Комиссия будет уполномочена рассматривать требования о возмещении ущерба, причиненного не только государству Украина, но и частным и юридическим лицам.

ПАСЕ настаивает, что этот процесс должен быть профинансирован за счет репурпозации (перенаправления) замороженных российских государственных активов, что является правомерной контрмерой в рамках международного права.

Отдельное внимание, по словам политика, ПАСЕ уделяет вопросу Специального трибунала за преступление агрессии. В июне 2025 года было подписано историческое соглашение о его создании, которое предусматривает привлечение к ответственности не только российского и белорусского руководства, но и представителей Северной Кореи, чьи войска были развернуты для участия в войне против Украины.

