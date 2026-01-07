  1. В Украине

От агрессии к приговорам: в Раде рассказали, как ПАСЕ формирует новую архитектуру ответственности России

16:57, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гаага готовится принять постоянный институт спецтрибунала.
От агрессии к приговорам: в Раде рассказали, как ПАСЕ формирует новую архитектуру ответственности России
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) за последние годы существенно усилила свою роль в формировании международно-правового ответа на российскую агрессию против Украины. После исключения РФ из Совета Европы в марте 2022 года Ассамблея стала одной из ключевых платформ, где разрабатываются механизмы привлечения Кремля к полной ответственности — от создания специального трибунала до запуска компенсационных инструментов за ущерб, причиненный с 2014 года. На этом подчеркнула руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, в период полномасштабной войны был принят ряд резолюций. После исключения РФ из организации государство-агрессор было лишено доступа к программам и финансированию, что повлияло и на формирование согласованной санкционной политики в рамках ЕС.

По словам Мезенцевой, резолюции Ассамблеи после 2022 года уже трансформировались в подписанные международные договоры, в частности по созданию специального трибунала за преступление агрессии и механизмов компенсации причиненного ущерба.

Главной инициативой 2025 года Мезенцева называет финализацию Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Этот орган станет вторым этапом компенсационного механизма после Реестра ущерба, который уже принял более 60 000 заявлений. Комиссия будет уполномочена рассматривать требования о возмещении ущерба, причиненного не только государству Украина, но и частным и юридическим лицам.

ПАСЕ настаивает, что этот процесс должен быть профинансирован за счет репурпозации (перенаправления) замороженных российских государственных активов, что является правомерной контрмерой в рамках международного права.

Отдельное внимание, по словам политика, ПАСЕ уделяет вопросу Специального трибунала за преступление агрессии. В июне 2025 года было подписано историческое соглашение о его создании, которое предусматривает привлечение к ответственности не только российского и белорусского руководства, но и представителей Северной Кореи, чьи войска были развернуты для участия в войне против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война ПАСЕ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]