Підпільні казино: власникам приміщень загрожує арешт майна

15:45, 7 січня 2026
У Києві та Одесі арештовують приміщення нелегальних гральних залів - власники можуть втратити право користування майном.
Фото: БЕБ
Здача приміщень в оренду організаторам нелегальних гральних закладів або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту майна та заборони користування ним.

Наразі суди накладають арешт не лише на гральне обладнання, а й на приміщення, де функціонували підпільні казино. Відповідно до судових рішень подальша експлуатація таких об’єктів забороняється, що позбавляє організаторів нелегального бізнесу матеріальної бази та унеможливлює відновлення діяльності.

Зокрема, детективи Головного підрозділу БЕБ ініціювали арешт кількох приміщень у різних районах Києва, де діяли незаконні гральні зали. Їх організувала група з п’яти осіб, яка ретельно маскувала діяльність і допускала до ігор лише «перевірених» клієнтів.

Після проведення 20 санкціонованих обшуків суд заборонив подальше використання приміщень. Організатору та учасникам угруповання повідомлено про підозру.

В Одесі були викриті три мережі нелегальних гральних закладів.

Під час розслідування встановлено 33 особи, причетні до їх діяльності, матеріали щодо них скеровано до суду. Для припинення роботи підпільних казино суд наклав арешт на 21 приміщення.

Після роз’яснення правових наслідків власники 17 об’єктів достроково розірвали договори оренди, що унеможливило подальше використання приміщень для азартних ігор.

Правоохоронці наголошують: передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або бездіяльність щодо їх фактичного використання може обернутися арештом нерухомості та втратою права користування нею. Власникам рекомендують ретельно перевіряти орендарів і контролювати цільове використання свого майна.

суд бюро економічної безпеки нерухомість

