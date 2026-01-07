  1. В Украине

Подпольные казино: владельцам помещений грозит арест имущества

15:45, 7 января 2026
В Киеве и Одессе арестовывают помещения нелегальных игровых залов - владельцы могут лишиться права пользования имуществом.
Фото: БЕБ
Сдача помещений в аренду организаторам нелегальных игорных заведений или игнорирование их фактического использования может привести к аресту имущества и запрету на его использование.

Сейчас суды налагают арест не только на игровое оборудование, но и на помещения, где функционировали подпольные казино. В соответствии с судебными решениями дальнейшая эксплуатация таких объектов запрещается, что лишает организаторов нелегального бизнеса материальной базы и делает невозможным возобновление деятельности.

В частности, детективы Главного подразделения БЭБ инициировали арест нескольких помещений в разных районах Киева, где действовали незаконные игровые залы. Их организовала группа из пяти человек, которая тщательно маскировала деятельность и допускала к играм только «проверенных» клиентов.

После проведения 20 санкционированных обысков суд запретил дальнейшее использование помещений. Организатору и участникам группировки сообщено о подозрении.

В Одессе были разоблачены три сети нелегальных игорных заведений.

В ходе расследования установлены 33 лица, причастные к их деятельности, материалы по ним направлены в суд. Для прекращения работы подпольных казино суд наложил арест на 21 помещение.

После разъяснения правовых последствий владельцы 17 объектов досрочно расторгли договоры аренды, что сделало невозможным дальнейшее использование помещений для азартных игр.

Правоохранители отмечают: передача помещений в аренду нелегальным игорным заведениям или бездействие в отношении их фактического использования может обернуться арестом недвижимости и потерей права пользования ею. Владельцам рекомендуют тщательно проверять арендаторов и контролировать целевое использование своего имущества.

суд бюро экономической безопасности недвижимость

