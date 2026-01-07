Все залежить від перемовин із США – Зеленський анонсував робочий лютий для законодавчих змін

За словами Президента України, зміни у законодавстві розпочнуться, якщо вдасться завершити перемовини з США і закріпити домовленості підписами обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лютий може стати робочим місяцем щодо внесення змін у законодавство, якщо в січні вдасться завершити перемовини та досягти домовленостей із США щодо гарантій безпеки та пакету відновлення України.

«Усе залежить від перемовин, а точніше сказати від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів. Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20 пунктів плану. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки двосторонні зі США. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись підписами», — сказав Зеленський.

