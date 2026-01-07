  1. В Украине

Все зависит от переговоров с США – Зеленский анонсировал рабочий февраль для законодательных изменений

15:34, 7 января 2026
По словам Президента Украины, изменения в законодательстве начнутся, если удастся завершить переговоры с США и закрепить договоренности подписями обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что февраль может стать рабочим месяцем по внесению изменений в законодательство, если в январе удастся завершить переговоры и достичь договоренностей с США о гарантиях безопасности и пакете восстановления Украины.

«Все зависит от переговоров, а точнее сказать от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов. Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20 пунктов плана. Но все равно он рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности двусторонние с США. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями», — сказал Зеленский.

