Все зависит от переговоров с США – Зеленский анонсировал рабочий февраль для законодательных изменений

По словам Президента Украины, изменения в законодательстве начнутся, если удастся завершить переговоры с США и закрепить договоренности подписями обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что февраль может стать рабочим месяцем по внесению изменений в законодательство, если в январе удастся завершить переговоры и достичь договоренностей с США о гарантиях безопасности и пакете восстановления Украины.

«Все зависит от переговоров, а точнее сказать от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов. Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20 пунктов плана. Но все равно он рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности двусторонние с США. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями», — сказал Зеленский.

