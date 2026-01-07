  1. В Україні

Прокуратура та ДБР розшукують свідків ДТП у Харкові за участю судді Токмакової

17:55, 7 січня 2026
Правоохоронці просять свідків надати фото- та відеоматеріали для встановлення обставин аварії.
Прокуратура та ДБР розшукують свідків ДТП у Харкові за участю судді Токмакової
Фото: prokuratura_kharkiv
Харківська обласна прокуратура спільно з ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим. Правоохоронці звертаються до водіїв, які рухалися поруч із місцем події, а також до власників авто, зафіксованих на фото- та відеоматеріалах, надати будь-яку інформацію, що може допомогти встановити всі обставини аварії.

«Осіб, які володіють будь-якими відомостями щодо вказаної події, просимо звернутися до чергової частини ТУ ДБР у місті Полтаві за телефоном 0800-350-352 (1)», – зазначили в прокуратурі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 18 грудня у Харкові водійка автомобіля Hyundai Accent, суддя Валківського районного суді Алла Токмакова, рухаючись міською вулицею, здійснила наїзд на двох неповнолітніх дівчат 13 та 14 років, які переходили проїжджу частину. Внаслідок ДТП обидві отримали тяжкі травми.

20 грудня у ДБР заявили, що судді повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

суддя прокуратура ДТП Харків свідок ДБР

