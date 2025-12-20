Судді Аллі Токмаковій, яка збила двох підлітків у Харкові, повідомили про підозру

Судді інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 18 грудня у Харкові водійка автомобіля Hyundai Accent, суддя Валківського районного суді Алла Токмакова, рухаючись міською вулицею, здійснила наїзд на двох неповнолітніх дівчат.

20 грудня у ДБР заявили, що судді повідомили про підозру.

«ДБР у межах розслідування вживає всіх необхідних заходів для повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин і причин цієї дорожньо-транспортної автопригоди», - заявили у Бюро.

Судді повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

У ДБР додали, що санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.